Víctor Sandoval dice lo que nadie se ha atrevido de 'La familia de la tele' y apunta al responsable del fracaso

Víctor Sandoval era de los pocos rostros de 'La familia de la tele' que quedaba por valorar el fracaso del cancelado programa de RTVE, que duró apenas mes y medio y fue retirado por sus bajas audiencias. El colaborador ha visitado el podcast 'El círculo independiente' de Euprepio Padula, donde ha criticado la gestión del formato.

"Nadie se espera que algo va a fracasar. Los responsables del fracaso no lo asumen jamás", deja claro Víctor Sandoval. El problema, según él, del programa es que estaba formado por demasiadas secciones, algo que no convenció al público. "Cuando a mí me contratan, se me dice que esto va a ser un contenedor de muchas cosas, pero ¿cuántos pilotos se hicieron de este programa? Ninguno. ¿Qué proyectos había aquí?", se pregunta.

Eso sí, el colaborador excluye a la cadena pública de la responsabilidad del batacazo de 'La familia de la tele': "Aquí TVE no es la responsable, por más que digan que el programa no era para su público. Mentira, el público es todo igual. La gente ve lo que le gusta, esté en la cadena en la que esté". Además, alaba la gran promoción que hizo la cadena pública: "No ha podido hacer mayor promoción del programa. Fue brutal".

Víctor Sandoval critica la desigual aparición de los colaboradores de 'La familia de la tele'

Víctor Sandoval en el pódcast 'El Círculo Independiente'

En opinión de Víctor Sandoval, uno de los motivos de que el programa no calara en la audiencia fue la falta de una dirección clara y la continua improvisación que había. "Cada día el programa era una cosa distinta. ¿De qué trataba? ¿De qué iba? Oigo por ahí que la culpa es de los colaboradores, que dicen que están quemados. ¡Pues cámbialos!", critica con dureza.

Además, también critica el criterio con el se repartieron los colaboradores: "Yo he ido cinco días, así que colaborador no era. ¡Había colaboradores que iban más que Belén Esteban! Ha habido gente que salía siempre, pues si se cree que están quemados, cámbialos. ¿Cuántos colaboradores presentaron el día del desfile? ¿Y cuántos han salido finalmente en el programa? ¡Ni la mitad! ¡Pues cámbialos!".

"Creo que ha habido una falta de análisis sobre el concepto y sobre lo que ha pasado con las audiencias", lamenta Víctor Sandoval. "Con 'La familia de la tele' no he podido aprender nada, porque si tenía una conexión era de dos segundos. Rodabas un reportaje y luego no salía porque lo tiraban, porque si la audiencia era del 5% hacían cambios. Hacer televisión basándose en la improvisación no funciona, hay que tener una escaleta. No hablo de guion, porque yo no soy de guiones. Pero tienes que tener una base", remata.