Víctor Sandoval llama "cerda" a Esperanza Aguirre y revela cómo le despidió de Telemadrid

Víctor Sandoval es, desde hace años, una figura clave en los programas de televisión. Tras el final de 'Sálvame' y, posteriormente, de 'Ni que fuéramos', ahora ha pasado de ser colaborador de 'La familia de la tele' a reportero, labor con la que nos ha dado grandes momentazos y que le han convertido en una de las estrellas del magacín de La 1.

Hace unos días, Víctor Sandoval fue entrevistado en el podcast 'La última clase', de Eme García, donde hizo balance de su extensa trayectoria televisiva. Una etapa que recuerda con gran cariño es cuando presentó 'Mamma Mía' en Telemadrid, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad: "Fue un jefe estupendo e hizo mucho por Madrid. Nunca me dijo nada jamás, me puso a dar las campanadas, fui imagen de la cadena durante mucho tiempo y era el típico mariquita que los mariquitas no quieren. A Gallardón no le molestó".

Víctor Sandoval no se corta contra Esperanza Aguirre

Sin embargo, cuando llegó Esperanza Aguirre a la Comunidad de Madrid, fue fulminantemente despedido. De hecho, recuerda un desencuentro que tuvo con ella al entrar en maquillaje, cuando ella pidió que nadie entrase. La expresidenta de la Comunidad de Madrid le preguntó: "¿Tú quién eres?”. A lo que el colaborador, sin pelos en la lengua, espetó: “¿Es usted la presidenta de la Comunidad y no sabe quién es su presentador estrella?”.

Al salir de ese incómodo encuentro, Víctor Sandoval recibió la noticia de que había sido despedido, algo que le molestó sobremanera. "Dije: 'A mí esta cerda no me despide. A partir del lunes no vengo'. Yo le di un millón de pesetas (de indemnización) para que no me echase Esperanza Aguirre. Y ahí sigue, manejando Madrid desde la espalda", sentencia el rostro de 'La familia de la tele'.