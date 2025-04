Víctor Sandoval advierte en exclusiva ante su reencuentro con Marta Riesco en 'La familia de la tele' de TVE

La 1 de TVE refuerza su franja vespertina con el estreno de 'La familia de la tele' el próximo lunes 28 de abril, después de ser retrasado una semana debido a la muerte del Papa. De este modo, el universo 'Sálvame' renace con una fórmula que mezcla entretenimiento, actualidad ligera y mucha televisión. Con el plató convertido en un acogedora plaza de pueblo, la cadena pública promete una propuesta cálida y desenfadada que pondrá en valor los rostros y momentos míticos de la pequeña pantalla.

El espacio estará conducido por tres rostros muy reconocibles: María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua. Juntos, conducirán un programa que girará en torno a diversas secciones, de crónica social, salud, deporte, nutrición, mascotas... Para comentar todas ellas, La Osa Producciones ha fichado a un grupo de colaboradores que todos conocemos: Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Javi de Hoyos, Víctor Sandoval y Marta Riesco, entre otros. Se comenta que incluso Rocío Carrasco podría estar presente.

Y como decimos, uno de los grandes atractivos del programa será el regreso a primera línea de Víctor Sandoval, después de su súbito abandono de 'Ni que fuéramos', tras la bronca monumental que mantuvo con Marta Riesco que le mantuvo apartado durante meses. A continuación, en una entrevista en exclusiva con El Televisero, Sandoval asegura que 'La familia de la tele' le ha devuelto la ilusión por trabajar, habla de su próximo enfrentamiento televisivo con Jorge Javier Vázquez y habla de cómo ha sido y será su reencuentro con Riesco.

Víctor Sandoval, ¿tú qué miembro de la familia eres en esta 'Familia de la tele'?

VÍCTOR - Yo soy, digamos, la guindilla. El insoportable. Porque me gusta siempre meter cizaña, me gusta dar vida, me gusta incordiar un poquito.

¿Eres el típico tío en la cena de Navidad?

VÍCTOR - Sí, soy el que en la cena de Navidad dice: "Ay, qué mal está el pavo, qué mal te ha salido", pero se lo come todo. Me gusta un poquito despertar sensaciones.

¿Qué diferencias va a haber con 'Sálvame'?

VÍCTOR - No tiene nada que ver con 'Sálvame'. Diferencias todas. Nada que ver. Es como si ves a un actor en una película y luego lo ves en otra. ¿Qué vas a ver en esa película? Vas a ver el mismo actor, pero las películas son diferentes. Es una película diferente.

Competís en franja horaria con Jorge Javier, ¿cómo te tomas tú esto?

VÍCTOR - Le quiero mucho, es mi amigo íntimo, pero le vamos a ganar.

¿Qué audiencia crees que vais a hacer?

VÍCTOR - Creo que vamos a arrasar en toda la tarde. Se lo merece Televisión Española. Es una cuenta pendiente que tenemos con ellos. Televisión Española tiene que arrasar. Unas personas que han confiado en nosotros, no podemos dejarlas con el culo al aire. Tenemos que arrasar y eso vamos a conseguirlo gracias a ustedes, a nuestra familia, que son ellos. Y nosotros somos su "familia de la tele".

Hablaba antes con Marta Riesco. Me dice que te ha visto en el camerino y que habéis firmado la paz.

VÍCTOR - Yo he cerrado la puerta. Como está cerrada la puerta, mientras no se abra, fenomenal. Mira, en todas las familias se discute y te pones verde. "No hablo con la hermana, no quiero verla", la pones verde y luego a los cuatro días estás dándote besos, pues aquí es igual. Somos una familia.

Es decir, que habéis limado asperezas...

VÍCTOR - Somos una familia, no hemos limado nada. Somos una familia. Hoy estamos muy bien y mañana discutiremos, pero no pasará nunca nada. Tienes el calentón, en ese momento te preguntan y la cagas. Porque claro, aquí no es que te pregunte tu madre, aquí te pregunta España. Y claro, luego eres víctima de tus palabras.

Vimos que saliste de repente de 'Ni que fuéramos'. ¿Por qué has decidido volver a esta familia?

VÍCTOR - No salí de repente de 'Ni que fuéramos', me fui a 'Bake Off'. Luego volví tres días que tenía, pasaron tres cosas que no me apetecían mucho y me dediqué a la promoción y podía haber ido, la verdad es que podía haber ido, pero preferí curarme en salud. He vuelto, pero no a 'Ni que fuéramos', es que esto tampoco es 'Ni que fuéramos'. Aquí no hay cámaras robotizadas. Aquí va a haber cámaras de verdad. O sea, esto es televisión. Y lo otro, yo no tenía el concepto de televisión.

¿Por qué?

VÍCTOR - Pues porque para mi televisión, que llevo desde los 9 años en esta casa, en RTVE, que es donde empecé, siempre he visto una cámara y un señor detrás, pero ver una cámara robotizada hace que pierdas.