Jorge Javier lanza este aviso sobre su futuro en Mediaset ante la llegada de 'La familia de la tele'

'El Diario de Jorge' continúa creciendo en las tardes de Telecinco, demostrando con sus últimos datos de audiencia que el intercambio de hora con 'Tardear' fue más que acertado. Sin embargo, pronto el talk show de Jorge Javier Vázquez tendrá que hacer frente a la nueva competencia de 'La familia de la tele' en TVE. Y el presentador no ha evitado sacar pecho ante el buen funcionamiento de su programa antes de comenzar a competir contra sus antiguos compañeros.

El 22 de abril, el universo 'Sálvame' oficializará su entrada en la cadena pública con un desfile de 15 carrozas y rostros conocidos para celebrar su llegada a Prado del Rey por todo lo alto. Lo harán casi todos los rostros del mítico magacín vespertino de Telecinco, ya que Jorge Javier continúa vinculado a Mediaset gracias a 'Supervivientes', 'Hay una cosa que te quiero decir' y 'El Diario', que comienza a afianzarse en su hueco de las tardes.

Jorge Javier Vázquez celebra su mejor semana con 'El Diario': "Estamos consiguiendo audiencias impensables"

"Tras varios meses dándolo todo y más, estamos consiguiendo audiencias antes impensables. Me alegro tanto por el equipo", ha comenzado celebrando Jorge Javier Vázquez en su blog de Lecturas tras cerrar su mejor semana histórica, rozando el 12% de cuota de pantalla el pasado lunes. "Trabajo porque es una manera de seguir relacionándome con el mundo. Porque me entretiene. Porque me lo paso bien. Porque me sigo riendo. Porque me sigue dando muchas satisfacciones", aclara además el periodista.

Así, en plena celebración por el desembarco de María Patiño, Belén Esteban y compañía en RTVE, el de Badalona ha optado por centrar gran parte de su última entrada en subrayar el éxito de todos los formatos que conduce en Telecinco. "Pocos géneros televisivos hay tan duros como el de los testimonios. La labor que están llevando a cabo todos y cada uno de los integrantes de 'El diario de Jorge' es admirable. Les doy las gracias por su entusiasmo y su entrega", insiste el comunicador.

"Creo que tenemos demasiado idealizado no hacer nada"

"Igual que al equipo de 'Hay una cosa que te quiero' decir, programa líder de los sábados, que tiene a la audiencia 'enganchaíta' perdida. O al de 'Supervivientes', que hace magia tres noches a la semana", sentencia Jorge Javier Vázquez, explicando además que su retirada televisiva no entra dentro de sus planes más próximos. "A mí me preguntan cada dos por tres que cuándo dejo la televisión, 'con lo bien que podrías estar en casa sin hacer nada', añaden. Creo que tenemos demasiado idealizado ese 'no hacer nada", explica el presentador.

Solo queda esperar a que 'La familia de la tele' dé el pistoletazo de salida tras la Semana Santa para conocer cómo se inclinará la balanza entre los formatos que ya reinan en su franja, como 'Y ahora Sonsoles' o el espacio de Jorge Javier y esta nueva propuesta, que aunará a los rostros más icónicos de 'Sálvame' con Inés Hernand, Aitor Albizua y un gran elenco de expertos.