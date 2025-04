El anuncio de RTVE sobre 'La familia de la tele' que detalla su doble estreno a lo grande con un histórico desfile

La cuenta atrás para el estreno de 'La familia de la tele' ya ha comenzado. Tras lanzar la promoción del programa aprovechando el final de 'Ni que fuéramos' y que parte de su equipo se colara en el descanso del Atlético de Madrid-F.C. Barcelona; este martes TVE ha celebrado su presentación con un evento muy especial en el Teatro Eslava, y en el que ha estado presente El Televisero.

Durante la presentación se reveló que 'La familia de la tele' contará con un doble estreno por todo lo alto con un gran desfile de carrozas en Prado del Rey el martes 22 de abril antes de su estreno oficial que será el miércoles 23 de abril. Cabe decir que por ahora TVE se ha querido guardar el misterio del horario aunque como ya avanzamos en El Televisero la intención es que arranque a las 17:00 horas con una emisión express para dar paso a la emisión de 'La Promesa' a las 17:30 horas y retomar el programa a las 18:30 horas. Además lo que si se confirmó es que el programa tendrá una ventana exclusiva en RTVE Play durante 'La Promesa'.

"Estamos muy ilusionados, es un proyecto con el que TVE recupera un programa diario en directo con público y con el que vamos a recuperar algo tradicional que es la merienda en televisión con la familia y con contenidos que aglutinan el entretenimiento con el servicio público mezclado con la carcajada, el delirio, el esperpento y el surrealismo pop", destacaba Sergio Calderón, el director de TVE.

Por su parte, Óscar Cornerjo, CEO de LA OSA Producciones Audiovisuales se mostraba feliz por este reto y la gran oportunidad de poder volver a hacer televisión a lo grande gracias a TVE. "La tele que llevamos construyendo muchos años es una tele basada en lo imprevisible. Nos gustaría hacer un programa muy loco y disparatado, muy diverso, que intenta ser valiente y muy libre. Nuestro reto en esta ocasión va a ser cumplir a rajatabla una escaleta. Tenemos la idea de que no lo vamos a conseguir y que acabará siendo un desastre maravilloso, como acostumbra ser. Pero eso corresponde a ser muy ambiciosos en lo que buscas ofrecer, siempre buscamos sorprender y somos los primeros que nos aburrimos e intentamos renovarnos constantemente", aseveraba. "TVE fue la primera y para cualquier profesional que nos dedicamos a crear televisión y entretenimiento es como un templo sagrado", sentenciaba sobre este nuevo reto.

Una de las grandes sorpresas de 'La familia de la tele' es su plató. Y no será hasta el estreno cuando los colaboradores y presentadores lo descubran a la vez que el público. "RTVE está construyendo una representación de un barrio llamado Bellavista, con una plaza muy bonita en torno a la cual hay una serie de edificios y en esos edificios pasan cosas. El plató explica lo que va a ser el programa pero el problema es que todos ellos lo van a descubrir el mismo día y a la vez que todos los espectadores. Va a ser la primera vez que nos lancemos a un directo en el que los protagonistas de ese plató lo van a ver por primera vez y no sabrán ni dónde colocarse", avanzaba Cornejo.

"Vamos a devolver el gusto a la televisión"

En el evento de programación estuvieron prácticamente todos sus colaboradores, a excepción de Kiko Matamoros, Nuria Marín y Laura Fa. Si hubo alguien que destacó por encima del resto fue la nueva de 'La familia de la tele', Inés Hernand, que fue la que dejó los grandes titulares de la tarde-noche. "Vamos a convivir gente de diferentes generaciones y que buscamos explicarnos cosas los unos a los otros. Vamos a ser el pegamento de España", empezó señalando.

"Cualquier persona que se dedica al sector audiovisual sabe que Óscar Cornejo, Adrián Madrid, David Valldeperas, y por supuesto todas las compañeras, hacen entretenimiento de primer nivel. Lo que se va a ver en TVE es ¡vanguardia! ¡cubismo! ¡moda!... Vamos a devolver el gusto a la televisión. Internet fragmenta, la tele une, ¡las tardes son nuestras!", sentenciaba llevándose el aplauso unánime de todos.

Otra de las que no pudo contener la emoción de su llegada a TVE fue Belén Esteban. "Hemos hecho esta mudanza con mucho cariño. A María y a mí, que somos algo más mayores, nos encanta tener a gente joven al lado. Me encanta estar con Inés y Aitor, porque Inés es una tía supermoderna. Vamos a hacer un grupo muy grande", confesaba la colaboradora estrella. "Veo a tanta que ha venido que me quedo sin palabras. Es emocionante porque estamos aquí gracias a vosotros", añadía por su parte María Patiño.

Y si hay alguien que anda como un niño con zapatos nuevos es Chelo García-Cortés. "Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que TVE sea la mejor. Este es el mejor premio que podía tener en mi carrera profesional. Yo no me voy a jubilar, me vais a jubilar vosotros pero vais a tardar mucho".

A todos los colaboradores que ya se sabían se unió el fichaje de Bob Pop, que no dudó en lanzar un dardo a la competencia en el vídeo de presentación. "No puedo no formar parte de esta familia y meterme en las tardes de la tele, que ahora son aburridísimas, y darle un poco de alegría Macarena y que la gente disfrute de esta compañía de altísima comedia", soltó.

Bob Pop: "No puedo no formar parte de esta familia"#PresentaciónLFDLT



⭕ https://t.co/aZbVCZWunj pic.twitter.com/OC5KEJ0VNJ — La Familia de la Tele (@familiadelatele) April 8, 2025

Un gran desfile de carrozas para el estreno de 'La familia de la tele'

El martes 22 de abril, los miembros de 'La familia de la tele' protagonizarán en directo una trepidante aventura llena de retos, humor, emoción y celebración hasta llegar a los estudios de Prado del Rey. Allí les aguarda un gran desfile de carrozas participado por sus presentadores y colaboradores, junto a un millar de personas entre las que destacan artistas, deportistas, representantes del mundo de la moda, la cultura y la televisión, y que contará con 15 carrozas temáticas, actuaciones musicales, muestras de arte urbano, desfiles de moda, exhibiciones deportivas y muchas otras sorpresas. Será la culminación del simbólico camino de baldosas amarillas emprendido por esta gran familia el pasado 27 de marzo.

Sí, ‘La familia de la tele’ (@familiadelatele) llega a Prado del Rey en carroza. 🤩



¡Y ESTARÁN TODOS!#PresentaciónLFDLT



⭕ https://t.co/KNiGTEMqjT pic.twitter.com/KmXVLP27NF — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 8, 2025

La llegada de 'La familia de la tele' será una gran fiesta llena de color y entretenimiento que reflejará la riqueza y pluralidad que caracterizan a este programa, pensado para recuperar el espíritu de los grandes formatos familiares desde el compromiso con el servicio público.

Como colofón de este espectáculo también descubriremos la sintonía y cabecera del programa que correrá a cargo del dúo musical Camela. Algo que tanto a Dioni como a Ángeles les ilusiona muchísimo.