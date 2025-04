La sonada y comentadísima irrupción en directo de Belén Esteban y María Patiño con 'La familia de la tele' en RTVE

Este miércoles 2 de abril, el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona se enfrentaron en la Copa del Rey. Fue durante el descanso del partido el momento elegido por RTVE para que debutaran los presentadores de 'La familia de la tele', el próximo programa de las tardes de La 1.

Belén Esteban, forofa confesa del Atlético de Madrid aparecía junto a Juan Carlos Rivero para promocionar el inminente estreno: "He venido con muchísima familia, 'La familia de la tele'. Dentro de poquito nos verán, estamos muy contentos y emocionados de estar en RTVE, la casa de todos".

Acto seguido, conectaban con los que serán los presentadores del formato, María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, que se encontraban a pie de campo. "Nos sentimos como Beyoncé y Lady Gaga aquí en la media parte de un partido tan importante", decía la influencer. Además, bromeaba con los pocos conocimientos futbolísticos de su compañera: "A María le hemos estado explicando todo, lo que era el VAR, quién era Lamine Yamal, penaltis…".

‘La familia de la tele’ está en plena mudanza, pero han hecho una pequeña parada en el partido de la #CopaDelRey para contarnos algunos detalles.



Ya lo avisan @aitoralbizua, @InesRisotas, @maria_patino y @BelenEstebanM, el programa va a ser una MARAVILLA.



Muy pronto en @la1_tve… pic.twitter.com/Twzw6Mmdvk — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 2, 2025

Los presentadores de 'La familia de la tele' invitan a Juan Carlos Rivero al programa

Siguiendo con la broma, María Patiño confesaba: "Me he desvirgado, por primera vez he venido a ver un partido de fútbol en directo. Aunque el mejor estreno está por venir. Esta afición es la que queremos en nuestro nuevo programa, gente apasionada, volcada y competitiva". "Nosotros vamos a tener tarjetas de todos los colores", añadía Aitor Albizua.

Juan Carlos Rivero les despedía deseándoles lo mejor con 'La familia de la tele', que se estrenará el próximo 22 de abril. "Nos lo vamos a pasar muy bien en las tardes de La 1, estamos dispuestos a veros hacer televisión, que lo hacéis muy bien", aseguraba. Además, aprovechaban la ocasión para invitarle al programa. "Yo encantado", ha dejado claro el comentarista. "Somos muchísimos. Dentro de nada empieza y va a ser maravilla", sentenciaba Belén Esteban.