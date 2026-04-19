Laura Fa habla abiertamente del precio que paga por dejar Antena 3 y su salto a TVE tras el fracaso de 'La familia de la tele'

La periodista Laura Fa ha visitado el pódcast 'Off The REC', presentado por Jon García y producido por La Bombilla Media, en el que hace un repaso a su trayectoria en televisión desde sus comienzos con Alfonso Arús hasta su paso por 'Sálvame' y la fallida apuesta por 'La familia de la tele' en TVE.

El próximo mes de junio se cumplirán tres años de la cancelación abrupta de 'Sálvame' y Laura Fa no duda en decir que desde entonces la televisión no ha vuelto a ser igual. "No sé si 'Sálvame' estaba agotado, pero desde que terminó nadie ha vuelto a hacer esas audiencias. Ni siquiera las audiencias de 'Sálvame' en su peor momento", reconoce la periodista.

Asimismo, Laura Fa si que reconoce cuál fue quizás el problema que llevó a que 'Sálvame' empezaba a anotar síntomas de desgaste. "Creo que los personajes estaban un poco agotados y no se podían exprimir mucho más. Cinco horas de programa, diarias en directo, son duras y más en un programa tan intenso y con conflicto, que acabas reventadísimo. Pero no estaba agotado, porque las cadenas firmarían por tener lo que tenían con 'Sálvame'. No lo han encontrado. Han ido moviendo y no funciona", sentencia.

"Se acabó en un momento en el que yo y todo el equipo estábamos muy

agotados. Pensé que estaría un tiempo sin ir a Madrid, porque ir en AVE es

agotador, pero no tuve tiempo para descansar demasiado, porque terminó en junio y en septiembre me llamaron para empezar en 'Espejo Público'. No esperaba que me llamaran tan rápidamente", añade sobre cómo se tomó ella el fin del programa de Jorge Javier Vázquez y Adela González en Telecinco.

Así, tres meses después del final de 'Sálvame', Laura Fa pasó a formar parte de 'Espejo Público' al igual que han hecho otros rostros como Pilar Vidal, Gema López y Alonso Caparrós. Sin embargo, cuando le llegó la oferta de 'La familia de la tele', la catalana optó por marcharse a TVE teniendo que abandonar el programa matinal de Antena 3.

Algo de lo que se arrepiente visto que el programa de las tardes de TVE duró apenas un mes. "Me arrepentí del cambio. Yo tenía muy claro que quería ir allí, pensando que se harían cosas grandes, y hubo gente que me dijo que no funcionaría, pero es como cuando te enamoras, que vas directa porque estás enamorada", confiesa sin dudarlo.

"También es muy fácil, una vez ha salido mal, decir que me podría haber quedado en 'Espejo Público' donde estaba feliz, tenía a mis amigos, trabajaba con gente que me encanta, Susanna Griso es maravillosa y es de las mejores presentadoras con las que yo he trabajado como compañera. No es que me haya arrepentido, pero es una lástima, porque estaba bien y la he liado parda, pero la vida es eso", añade al respecto.

Laura Fa analiza el fracaso de 'La familia de la tele'

Jon García y Laura Fa en 'Off The REC'

Sobre el gran fracaso que supuso el salto del universo 'Sálvame' a TVE, Laura Fa también se posiciona. "El público de La 1 es otro. Yo estaba en 'La Familia de la Tele' y aposté por ese programa cuando estaba en Antena 3 porque pensaba que volverían a hacer historia, pero no lo hicieron. No sé qué pasó, si lo supiera tendría yo una productora y estaría forrada haciendo programas", asevera.

"En La 1 quizá no estaban demasiado preparados para ver a Belén Esteban

comiendo, con tres presentadores… Fue difícil. Seis semanas, no duró demasiado la agonía porque nos quitaron rápido", reconoce. "La primera semana todos vimos que algo pasaba, que no acababa de funcionar. No sé qué pasó porque se hicieron todos los inventos y las pruebas. No terminó de encajar la combinación de presentadores con colaboradores nuevos, querían hacer cosas que los colaboradores no están acostumbrados a hacer…", prosigue reflexionando.

"Habrá que estudiarlo algún día porque se invirtió mucho y había mucha gente buena y con ideas, pero no terminó de funcionar", concluye sobre el fiasco de 'La familia de la tele'", concluye.