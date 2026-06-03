Adiós a 'La Promesa': Un actor principal del reparto confirma el fin de su trayectoria en la serie de RTVE

'La Promesa' pierde a uno de sus actores protagonistas del reparto. Los últimos acontecimientos ocurridos en la trama de la serie de RTVE suponen su salida definitiva. Se trata de Santos, cuyo personaje ha estado encarnado durante dos años por el actor Manu Imízcoz.

Su muerte se produjo al final del capítulo de este martes tras una conmovedora despedida con su padre, Ricardo (Carlos de Austria). Es el resultado de su heroicidad después de haber tratado de reducir al duque de Carril para evitar que asesinara a su hija Vera y a Julieta.

Así, con esta acción, el personaje de Santos se ha redimido de todas sus vilezas a lo largo de su paso por La Promesa como lacayo. A lo largo de esta semana, la ficción de La 1 acogerá el velatorio y el entierro, siendo así los últimos episodios para Manu Imízcoz.

Por eso, el joven intérprete ha decidido ya oficializar su despedida con un emotivo post en Instagram. "Y se fue el Santo al cielo. Gracias, gracias, gracias. Acaba esta etapa tan preciosa e importante para mí y quedo muy agradecido. Han sido dos años muy divertidos y en los que he podido aprender una barbaridad. Este equipo y estos compis me los llevo para siempre", ha escrito Manu junto a varias imágenes de sus compañeros (ya amigos) del elenco artístico.

Acto seguido, ha mostrado su gratitud a la productora, a la responsable de casting, al creador y al director de 'La Promesa': "Gracias a @leirayserrano y @bambuprodu por dejarme formar parte y a @josepcisterrubio y @miguelconde23 por cuidar y dar vida a este proyecto tan bonito".

"Y sobre todo gracias a todos los seguidores y seguidoras de la serie por el cariño tan grande que estoy recibiendo estos días. Sois lo más. Ahora sí, a descansar en paz", ha concluido Manu Imízcoz en dicha publicación; en la que ha recibido mensajes de felicitación de excompañeros como Ana Garcés, Enrique Fortún, Sara Molina o Andrea del Río por su brillante papel.