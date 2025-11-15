Laura Fa se enfrenta a Anne Igartiburu en 'D Corazón' y desacredita lo que dice de Cayetano Rivera

Este sábado, 15 de noviembre, Laura Fa ha protagonizado un tenso momento con Anne Igartiburu en 'D Corazón'. Todo a raíz del último escándalo que rodea a Cayetano Rivera, quien estrelló su automóvil por accidente contra una palmera. Aunque afortunadamente no hubo que lamentar víctimas, su actitud podría tener consecuencias legales.

Y es que no solamente el torero salió huyendo del lugar, sino que, además, se negó a someterse al control de alcoholemia que le pidieron los agentes que se presentaron en su casa. Por tal motivo, interpusieron contra él una denuncia por desobediencia a la autoridad. Sobre ello han hablado este sábado en el programa de crónica social de La 1 de TVE.

Laura Fa ha sido una de las más críticas con el comportamiento de Cayetano Rivera, ya que en los últimos tiempos va encadenando polémicas. "Ahora, su estilo de vida es mucho más insano y, sobre todo, es mucho más peligroso. Si conduces borracho, puedes matar a alguien", ha recordado la periodista. Aunque no llegó a someterse al control de alcoholemia, hay testigos que aseguran que le vieron toda la tarde de bares.

Por su parte, Marina Bernal ha salido en defensa del exmarido de Eva González, alegando que, tras una carrera llena de sacrificios, "ahora, está teniendo una vida normal". Una justificación que ha hecho explotar a Laura Fa: "Perdona, Marina, yo nunca cojo el coche borracha y me estampo". " No sabemos si Cayetano iba borracho", le ha recordado Jorge Borrajo.

Alba Carrillo también ha intentado justificar la actitud del diestro: "Humanamente, yo veo que este señor está pasando por un momento malísimo. Necesita que alguien le eche una mano y le ayude". Sin embargo, la excolaboradora de 'Sálvame' ha criticado el hecho de que sus compañeros le estuvieran "victimizando". "No lo justifico. Lo ha hecho fatal y tendrá que asumir lo que caiga, pero está claro que esta persona ha sido intachable y que ahora está pasando por un mal momento", ha insistido la concursante de 'Hasta el fin del mundo'.

Laura Fa se encara con Anne Igartiburu

La última en tomar la palabra era la presentadora del espacio, Anne Igartiburu, quien también salía en defensa de Cayetano, haciendo alusión a la dura infancia tanto de él como de su hermano Fran. "No olvidemos lo que traen estos niños desde pequeños con la muerte de su madre", ha recordado. Nuevamente, este intento de justificación ha enervado a Laura Fa: "¿Pero vamos a buscar cosas de fuera para quitarle responsabilidad como un adulto funcional que es?".

Ante este enfado de la catalana, la presentadora de TVE ha intentado matizar sus palabras: "No, estamos intentando entender qué le pasa a Cayetano, pero tienes razón, Laura. Nunca hay que justificar un acto posiblemente delictivo. Solo intentamos entender qué le pasa a una persona que conocemos desde pequeño", ha sentenciado Anne Igartiburu.