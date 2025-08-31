Anne Igartiburu recibe la mejor de las noticias con su futuro en TVE ante el estreno de '¡Vaya fama!' en Telecinco

'D Corazón' vive su mejor momento en audiencias en TVE y para muestra el nuevo récord que consiguió este sábado. Y es que el programa de Anne Igartiburu y Javier de Hoyos no para de crecer aprovechándose de la crisis de Telecinco tras la cancelación de 'Socialité'.

Así, este sábado, 'D Corazón' marcaba un 11,1% y 612.000 espectadores con 2,4 millones de contactos consiguiendo así su mejor dato de este verano en La 1 frente a las reposiciones de 'Got Talent', que volvieron a ocupar toda la mañana de Telecinco, y anotaron un 6,2% y 252.000 espectadores.

#Audiencias 🔝'D Corazón' (@DCorazon_TVE), con @anneigartiburu_ y @javihoyos, sigue creciendo y logra su mejor dato del verano con un 11,1% de cuota en @La1_tve.



Anota 612.000 espectadores de media y 2,4 millones de contactos.



⏰No te pierdas el programa de este domingo, a… pic.twitter.com/pKLVJjH78z — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 31, 2025

Con este dato, 'D Corazón' sigue consolidándose como la segunda oferta preferida por la audiencia para la franja anterior a los informativos de las 15 horas por detrás de las reposiciones de 'La ruleta de la suerte'.

Una gran noticia y más ahora que Telecinco ha anunciado el estreno de '¡Vaya fama!', su nuevo programa de corazón desenfadado recuperando el espíritu de 'Socialité' para el próximo sábado. Así, desde la semana que viene Anne Igartiburu y Javier de Hoyos volverán a tener nuevos rivales.

Más allá del gran dato de 'D Corazón' con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, TVE está de enhorabuena pues cerró el sábado como la cadena líder con un 10,9% frente al 9,8% de Antena 3 y al demoledor 6,8% de Telecinco. Todo ello motivado por el liderazgo de la película "Los niños de Winton" en el prime time con un 11,1% y 922.000 espectadores frente al 9,6% de las reposiciones de 'Atrapa un millón' en Antena 3 y al 7,2% de "El mediador", la película de Telecinco.