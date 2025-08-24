Sentenciado el futuro de 'D Corazón' con Anne Igartiburu en TVE tras lo ocurrido las últimas semanas sin 'Socialité'

Telecinco vive la peor crisis de su historia y para muestra el sábado negro que vivió en audiencias con todos sus formatos por debajo de los dos dígitos. Algo a lo que ha contribuido la cancelación de 'Socialité', que ha dado alas a su competencia en TVE. Pues desde el adiós del programa de Telecinco, 'D Corazón' no ha parado de subir en La 1.

Y es que aunque es cierto que 'Socialité' ya había entrado en barrena y raramente superaba el 6-7% de audiencia, al menos no hacía que los espectadores se marcharan a la competencia ni lastraran tanto a 'Informativos Telecinco' como han hecho todos los programas de reposición por los que ha apostado la cadena de Mediaset.

Así, este sábado, 'D Corazón' con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos anotó un buen 10,2% y 556.000 espectadores con casi 2,2 millones de contactos. Mientras que las reposiciones de 'Agárrate al sillón' en Telecinco lejos de mejorar lo anterior bajó aún más al marcar datos completamente irrisorios (3,4% y 156.000 y 3,7% y 251.000).

Unos datos que llevaron a que el 'Telediario 1' volviera a ser segunda opción con un 12,7% y 1.000.000 de espectadores al doblar a 'Informativos Telecinco', que volvió a quedar como última opción con un 5,5% y 428.000 espectadores.

#Audiencias 💘 @DCorazon_TVE, con @anneigartiburu_ y @javihoyos, logró ayer un 10,2% y casi 2,2 millones de contactos.



Hoy, desde las 13:15h:

- La nueva etapa de formación de Leonor.

- Las reacciones a la portada de Bertín Osborne

- 42 años de la boda de Lolita



¡Y mucho más! pic.twitter.com/1MEbgwUCvG — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 24, 2025

En este sentido, si nos vamos al último fin de semana en el que 'D Corazón' y 'Socialité' coincidieron podemos ver como la subida del formato de TVE está en concordancia con la pérdida de audiencia de Telecinco en la franja en la que emitían el programa presentado por María Verdoy y Antonio Santana.

Así, 'D Corazón' ha subido casi dos puntos desde la última semana de julio mientras que Telecinco ha perdido en torno a tres y cuatro puntos con el final de 'Socialité' y su fallida apuesta por diferentes reposiciones a la espera de la llegada de '¡Vaya fama!'.

Audiencias de 'D Corazón' en el último fin de semana con 'Socialité' en emisión:

Sábado 26 de julio

'D Corazón': 8,3% y 448.000

'Socialité': 7,6% y 414.000

Domingo 27 de julio

'D Corazón': 7% y 418.000

'Socialité': 7,6% y 414.000

Audiencias de 'D Corazón' sin 'Socialité' como rival:

Sábado 2 de agosto

'D Corazón': 8,2% y 463.000

'Universo Calleja' (rep.): 6,6% y 353.000

Domingo 3 de agosto

'D Corazón': 8,9% y 531.000

'Universo Calleja' (rep.): 5,5% y 313.000

Sábado 9 de agosto

'D Corazón' 8,3% y 461.000

'La noche del gran show' (rep.): 4,6% y 260.000

Domingo 10 de agosto

'D Corazón': 10,2% y 559.000

'Got Talent' (rep.): 6,2% y 282.000

Sábado 16 de agosto

'D Corazón': 8,4% y 482.000

'Got Talent' (rep-): 5,6% y 265.000

Domingo 17 de agosto

'D Corazón': 9,5% y 586.000

'Got Talent' (rep.): 5,2% y 271.000

Sábado 23 de agosto