Telecinco anuncia un nuevo formato a lo 'Socialité' para los fines de semana con Cuarzo ('Supervivientes')

Tras la cancelación de 'Socialité' después de ocho años de emisión hace un mes, Telecinco no ha levantado cabeza en la programación de los fines de semana lastrando incluso a los datos de 'Informativos Telecinco'. Es por ello, por lo que en Mediaset ya han decidido tomar medidas y anuncia un nuevo espacio para la mañanas de los sábados y domingos.

Así, Telecinco anuncia la producción de '¡Vaya Fama!', un nuevo formato en directo que abordará la última hora de los famosos con un tono ácido, irreverente y divertido recuperando un poco el espíritu de los orígenes de 'Socialité' y de lo que era 'Cazamariposas'.

El nuevo formato, que aún no tiene presentador, estará producido por Cuarzo Producciones. De este modo, tras los rumores que apuntaban a que sería Mandarina ('De Viernes') la productora que se haría cargo del nuevo 'Socialité', Mediaset se ha decantado finalmente por la compañía que produce 'Supervivientes'.

Este nuevo espacio que se estrenará próximamente analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.

De esta manera, Telecinco seguirá apostando por el corazón para las mañanas del fin de semana y luchar así contra 'D Corazón' en TVE, que desde la marcha de 'Socialité' ha experimentado una ligera subida en audiencias mientras que los datos de Telecinco han descendido con reposiciones de 'Universo Calleja', 'El gran show' y 'Got Talent' llevando a 'Informativos Telecinco' a anotar cifras irrisorias.

Con '¡Vaya Fama!', Telecinco buscará recuperar el pulso del directo en su programación de los fines de semana siendo una de las grandes apuestas de su programación para la próxima temporada junto a su nuevo magacín de tarde con Joaquín Prat al frente en relevo de 'Tardear' y la ampliación de 'El programa de Ana Rosa' por la mañana.