Así ha sido la emotiva despedida de 'Socialité' tras su cancelación en Telecinco: "Gracias por estar ahí"

Tras más de ocho años en antena, 'Socialité' ha emitido este domingo 27 de julio su último programa después de que como avanzáramos en exclusiva Mediaset haya decidido poner fin al programa de María Verdoy y Antonio Santana tras su bajada de audiencia en los últimos meses.

Nada más arrancar el programa, María Verdoy ya mostraba su tristeza por tener que decir adiós al formato en el que se ha mantenido año y medio como presentadora desde que tomó el relevo de María Patiño y Nuria Marín cuando el programa vivió un terremoto de cambios con los ceses de sus presentadoras y la salida de La fábrica de la tele como productora con la llegada de Fénix Media Audiovisual.

"Muy buenas tardes socialiteros, bienvenidos a nuestro último 'Socialité'", comentaba María Verdoy con emoción en los ojos. "Muy buenas tardes, bueno nos espera un gran y emocionante programa eso seguro, va a ser muy emocionante", apostillaba Antonio Santana que trataba de mostrarse normal ante las cámaras.

Justo después, el copresentador, que se incorporó al programa hace un año, daba paso a los colaboradores de este domingo: Aurelio Manzano y Mónica Vergara. "Siempre hay un penúltimo", les decía el periodista. "El último no existe nunca, hay un futuro por delante", apostillaba la colaboradora.

El guiño de 'Socialité' a María Patiño y Nuria Marín

Era al final del programa cuando 'Socialité' recordaba a todo el equipo que ha pasado por el espacio desde sus inicios. "Tenemos que ir despidiéndonos, vamos a recordar a todas las personas que han hecho posible Socialité desde el día uno hace ocho años", empezaba diciendo Antonio Santana. "Son muchas las personas que han marcado la esencia de este programa, las que han pasado por aquí y han estado fuera de cámara, María, Nuria, Javi, Giovanna, Laura, Reich, Jorge, Alexia, sois tantos", apostillaba María Verdoy.

Tras ello, se ofrecía un vídeo recordando a todas las personas que han pasado por el programa. Desde sus primeras presentadoras María Patiño y Nuria Marín hasta sus directores y redactores como Javier de Hoyos, Giovanna González, Laura Roigé, Miguel Ángel Rech, Arnau Martínez, entre tantos otros. Justo después entraba parte del equipo actual al plató y María Verdoy reconocía que "os admiramos mucho, sois unos grandes".

📹Así ha recordado 'Socialité' su historia de más de 8 años en Telecinco en su último programa #Socialite27J pic.twitter.com/OknzFUfmgT — Tweets de tele (@teletuits) July 27, 2025

"Voy a ver si consigo dar unas palabras sin emocionarme. Hoy se cierra una etapa muy especial que ha sido maravillosa. Para mí fue un gran reto haber estado aquí en 'Socialité', como me hicieron sentir como una familia, gracias a Mediaset por haberme dado la confianza y darme este regalo en el momento que más lo necesitaba, gracias a la productora, gracias a todo el equipo que sois una gran familia, sois maravillosos, he aprendido mucho de vosotros y de corazón. María muchas gracias por estar a mi lado, me has hecho el trabajo mucho más fácil y gracias también a todos los que estáis en casa, que sin vosotros no hubiera sido posible seguramente nos volveremos a ver no sé donde, hasta siempre 'Socialité'", decía Antonio Santana al borde de la lágrima.

Después era María Verdoy la que se dirigía a la audiencia. "Me siento muy agradecida por esta pedazo de aventura que no era nada fácil. Espero haber estado un poquito a la altura, y eso que soy bajita y no ha sido nada fácil, he tenido un compañero de baile increíble. Hoy se termina un programa que ha hecho historia de la televisión y las historias se hacen andando. Toca reconocer a los que dieron esos primeros pasos, un equipo con ganas con ganas, esencia, con talento y que creó un universo único y libres, a todos ellos. Y vosotros socialiteros gracias por volar juntos, eso lo dijo una reina de este plató también. Os deseo una vida maravillosa, y sí gracias por estar ahí pero sobre todo gracias por estar aquí, gracias", concluía la presentadora.

Después de un vídeo de cómo se hace el programa, se ofrecían unas imágenes de María Patiño y Nuria Marín dando las gracias "por estar ahí" así como de los propios María Verdoy y Antonio Santana. "Socialité habéis sido vosotros, socialité ha sido de todos, pero sobre todo de este equipo, gracias por estar ahí", concluía Verdoy.