María Verdoy tiene ya un nuevo programa en Mediaset tras el cierre de 'Socialité' en Telecinco

Ha pasado un mes y medio desde que 'Socialité' se despidió para siempre de Telecinco. Y coincidiendo con el estreno de '¡Vaya fama!', su nuevo programa de corazón para los sábados y domingos con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, Mediaset ha dado a conocer el nuevo proyecto con el que María Verdoy regresa al grupo.

María Verdoy presentará 'Rediséñame International', un concurso que pondrá en valor el poder transformador del uso de ropa de segunda mano en el futuro de la moda y que se estrenará este sábado 13 de septiembre en Divinity a las 15:00 horas y en Mediaset Infinity, donde estará a la carta.

El formato, creado con el apoyo de Vinted y en colaboración con Lion Television Scotland y Mindshare UK, reúne a ocho diseñadores emergentes de Italia, España, Francia y Reino Unido. Su reto será crear, en tiempo limitado, colecciones cápsula y estilismos para pasarela utilizando exclusivamente prendas de segunda mano.

En cada desafío, deberán elaborar sus creaciones inspirándose en diferentes temáticas, desde reinterpretaciones del pasado y reinvenciones de básicos de armario hasta rediseños de looks de alfombra roja, entre otros. La colección del diseñador ganador se expondrá en la London Fashion Week y se venderá en exclusiva en Vinted, donando los beneficios a Oxfam.

Un jurado con caras conocidas

En 'Rediséñame International', María Verdoy estará acompañada del jurado formado por estilistas de renombre internacional Melissa Holdbrook-Akposoe y Zadrian Smith, quienes evaluarán la creatividad, el estilo y la capacidad de transformar prendas de segunda mano en propuestas de moda de vanguardia.

Promover la moda circular, fomentar la creatividad y poner en valor el poder transformador de la moda de segunda mano son algunos de los principales objetivos de ‘Rediséñame International’, que además propondrá a la audiencia formar parte de esta experiencia: a partir de hoy lunes, 8 de septiembre, los fans podrán adquirir en Vinted los artículos a los que los diseñadores han tenido acceso para crear sus looks en el concurso, a la vez que apoyan a Oxfam con cada compra.

María Verdoy vuelve a Divinity

Con 'Rediséñame International', María Verdoy seguirá ligada a Mediaset y volverá a Divinity donde ya presentó temporadas anteriores de 'Rediséñame' en las que muestra otra faceta como presentadora de entretenimiento.

Un formato con el que la cadena temática femenina de Mediaset intenta seguir apostando por contenidos de producción propia como en su momento contó con 'Quiero ser', un talent de influencers con Sara Carbonero como presentadora.