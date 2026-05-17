'Visto lo visto' echa el cierre en Telecinco con máximo en audiencias y con Verónica Dulanto empleando el sarcasmo

'Visto lo visto', el programa de vídeos virales presentado por Verónica Dulanto y José Luis Vidal ya es historia. Tras apenas un mes de emisión, el espacio tras ser cancelado por las bajas audiencias cosechadas en las sobremesas de sábados y domingos.

Eso sí, el programa de Verónica Dulanto puede presumir al menos de marcharse con máximo. Y es que este sábado 'Visto lo visto' anotó un 7,4% y 461.000 espectadores, lo que supuso marcar su mejor dato en share y su segundo mejor cifra en espectadores.

#Audiencias

Visto lo visto se despide con récord de share (7,4%) y supera por primera vez el 7% en su último programa pic.twitter.com/f5LlVHbX9p — Tweets de tele (@teletuits) May 17, 2026

Como era de esperar, Verónica Dulanto no pudo evitar unas palabras que muchos han interpretado como un dardo a Mediaset por cancelar el formato tras apenas un mes en emisión y sin haberle dado margen para poder mejorar.

"Antes de despedirnos, voy a tirar de ironía, que creo que es la mejor de las soluciones", empezaba diciendo la presentadora, antes de soltar: "Este programa, 'Visto lo visto', ha sido un visto y no visto'". Un juego de palabras para poner de manifiesto la rapidez con la que Telecinco ha fulminado el espacio, tras apenas cuatro fines de semana en antena.

Pero, lejos de quedarse ahí, Verónica Dulanto sentenció: "Quiero que sepan que nosotros seguimos al pie del cañón siempre, que somos soldados de nuestra profesión y que lo haremos siempre lo mejor que podamos". De esta forma, la presentadora dejó claro que tanto ella como José Luis Vidal están muy contentos con el trabajo realizado en este mes de emisión.

El equipo de 'Visto lo visto' se suma a la ironía de Verónica Dulanto

El equipo del programa también se sumó al sarcasmo de Verónica Dulanto con otro irónico mensaje de despedida. Durante la última pieza, donde se podía ver a cocineros chapuzas derrochando comida, se escuchó a la voz en off decir: "Estamos deseando que nos inviten a toda la redacción, ahora que tendremos tanto tiempo libre". Una forma de quitarle hierro al asunto y optar por el sentido del humor.

Lo cierto es que 'Visto lo visto' ha sido un verdadero fiasco. El formato producido por Cuarzo TV ha alcanzado un paupérrimo 6,3% de share y apenas 400.000 espectadores de media en sus cuatro fines de semana en antena. Una audiencia bastante alejada del ya de por sí bajo dato de audiencia de Telecinco en mayo (9.3% de cuota de pantalla).

La franja de la sobremesa de los sábados y domingos es una de las franjas malditas para la cadena, dominada con claridad por las reposiciones del concurso 'La ruleta de la suerte' en Antena 3. Telecinco había logado ser competitiva en esta franja gracias al 'Socialité' de María Patiño y Nuria Marín. Sin embargo, al cambiar de productora y presentadores, el programa se fue desgastando hasta desaparecer de la parrilla.

Tras el final de 'Socialité', la cadena probó con un programa del estilo, '¡Vaya fama!', conducido por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, pero no consiguió hacerse con el beneplácito de la audiencia y fue cancelado tras cinco meses en antena. Más rápido ha sido el adiós del espacio de Verónica Dulanto y José Luis Vidal, que optaba por alejarse del mundo del corazón para apostar por un zapping de vídeos impactantes y virales de internet. A la vista está, sin éxito.