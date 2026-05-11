Telecinco cancela de forma oficial 'Visto lo visto' con Verónica Dulanto, tras sólo un mes con malas audiencias

Mediaset no está dispuesta a seguir perdiendo audiencia y ha decidido cancelar definitivamente 'Visto lo visto' de su parrilla. Así, el programa presentado por Verónica Dulanto emitirá su última entrega el próximo sábado 16 de mayo antes de dejar su hueco el domingo a la retransmisión del GP de Cataluña de MotoGP.

De esta manera, 'Visto lo visto' desaparecerá de la programación del fin de semana de Telecinco tras apenas un mes de emisión, después de haber anotado mínimo histórico este domingo con un 5,3% y 402.000 espectadores y no haber cumplido las expectativas de la cadena.

A partir del sábado 23 de mayo, Telecinco recupera la emisión de 'El precio justo' a partir de las 13:45 horas. Lo que por ahora se desconoce es si será con reposiciones o con entregas de estreno como hacía antes de apostar por el estreno de 'Visto lo visto'.

Cabe recordar que 'Visto lo visto' llegó a Telecinco con la intención de mejorar las audiencias que había cosechado anteriormente con '¡Vaya fama!', que fue cancelado tras solo seis meses en emisión con una media del 6,7% mientras que 'Visto lo visto' se despedirá con una media del 6,3% bajando así cuatro décimas con respecto al magacín que condujeron Cristina Lasvignes y Fran Ramírez.

De este modo, Telecinco sigue sin levantar cabeza en la franja de sobremesa de los sábados y domingos desde la cancelación de 'Socialité'. Y es que, desde que Mediaset decidió apartar a La fábrica de la tele de la producción del formato y a María Patiño y Nuria Marín como presentadoras, el magacín empezó a perder audiencia hasta que se despidió con una media del 7,8% en 2025 y tras cerrar su último mes de emisión con un 7,6% y 446.000 espectadores.

Audiencias de 'Visto lo visto'