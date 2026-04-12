El dato de audiencia del estreno de 'Visto lo visto' deja sentenciado su futuro en la programación de Telecinco

Telecinco estrenó este sábado 'Visto lo visto', su nueva apuesta para las sobremesas de sábados y domingos. Y parece que este nuevo espacio presentado por Verónica Dulanto con imágenes espectaculares e impactantes para enganchar al público no ha conseguido su objetivo.

Así, el primer programa de 'Visto lo visto' arrancó con un paupérrimo 6,8% y 443.000 espectadores quedando muy por debajo de sus rivales, pues 'D Corazón' en TVE volvió a ser segunda opción de su franja con un 10% y 550.000 espectadores.

Aunque una jornada más fueron las reposiciones de 'La ruleta de la suerte' las que arrollaron a la competencia en Antena 3, pues el concurso de Jorge Fernández lideró la sobremesa con un espectacular 19,6% y 1.311.000 espectadores.

Lo peor para 'Visto lo visto' es que su primera entrega fue la última opción de su franja de emisión entre las cadenas generalistas, pues también se vio superada por 'Noticias Cuatro' (8,2%) y 'La Sexta Noticias' (7,4%).

El estreno de #VistoLoVisto en la mañana de @telecincoes se queda con el 6.8% de cuota, 443.000 y 1.385.000 espectadores únicos



➡️ 32% de fidelidad en sus 68 minutos



➡️ 9.1% entre las mujeres#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/cm5lXSjDeY — Dos30' (@Dos30TV) April 12, 2026

Por si fuera poco, 'Visto lo visto' también empeora los datos que cosechó 'El precio justo' la semana pasada con sus últimas entregas de estreno en el fin de semana. Y es que el concurso de Carlos Sobera marcó un 8,7% y 473.000 espectadores el sábado y un 7% y 399.000 espectadores el domingo.

Asimismo, cabe decir que se trata de una cifra muy parecida a la que anotaba '¡Vaya fama!', que fue cancelado tras seis meses de emisión soportando malos resultados de audiencia, por lo que el futuro de 'Visto lo visto' no es muy halagüeño por ahora.