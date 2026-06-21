La única condición que impone Oriana Marzoli a Telecinco para participar en 'GH VIP' y que no tiene que ver con su sueldo

La nueva entrega de 'Hay una cosa que te quiero decir', que Telecinco ha emitido este sábado 20 de junio, ha contado con la presencia de Oriana Marzoli. Allí, se ha reencontrado con Jorge Javier Vázquez, tras haber coincidido con él en algunos de los realities de la cadena. Aunque el paso de la venezolana por todos ellos dejó mucho que desear, como así le ha recordado el presentador.

Oriana acudió al programa para sorprender a Dani, uno de sus mayores fans. Sin embargo, antes de conocerle, la excolaboradora televisiva ha charlado con Jorge Javier. Este le ha recordado sus brevísimos pasos por los realities en los que ha participado en España. 'Supervivientes 2014' lo abandonó tras apenas cuatro días en la isla. Aunque fue superado en el año 2018, cuando tan solo aguantó dos días en la casa de 'GH VIP'. En 2023 regresó a la casa de Guadalix de la Sierra, pero dos semanas más tarde también abandonó el concurso después de protagonizar un fortísimo encontronazo con la dirección del formato.

Más tiempo ha aguantado en realities fuera de España. En Chile ganó '¿Volverías con tu ex?' y '¿Ganar o servir? De vuelta al pasado'. Mientras que en México fue la primera expulsada de 'La casa de los famosos'. "Desde que eres una estrella internacional tienes a España abandonada", le reprochó Jorge Javier, aunque alabó su trayectoria fuera de nuestras fronteras: "Me da mucha alegría verte y me gusta mucho todo lo que estás haciendo y toda la carrera que estás llevando. Has estado trabajando con gente importantísima y conocidísima".

La única condición de Oriana Marzoli para participar en un reality de Telecinco

Tras esto, Jorge Javier no dudó en lanzarle una pregunta: "¿Qué necesita Oriana para volver a la televisión en España?". Su respuesta dejó descolocado al presentador, ya que no pidió vetos ni un elevado caché: su único requisito es rodearse de rostros de gran relevancia para la audiencia: "Estoy esperando el momento justo para volver al mundo reality. Se me ha quedado la espinita de 'Gran Hermano VIP'. Pero quiero que esta vez se haga con los personajes más potentes y la maravilla que todo el mundo espera ver".

El presentador se mostró entusiasmado con la posibilidad de poder volver a tener a Oriana en un reality, ya que, según reconoció "es capaz de sacar de quicio a cualquiera", lo que es una "ventaja" en los formatos de telerrealidad. "Nos vemos en 'GH VIP'. Te esperaré", le dijo el de Badalona al despedirse de ella.

Cabe recordar que en la última edición de 'GH VIP' en la que participó, la venezolana compartió convivencia con Naomi Asensi, que fue la ganadora, Luca Dazi, Sol Macaluso, Zeus Montiel, Carmen Alcayde, Karina, Laura Bozzo o Pedro García Aguado.