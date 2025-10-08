La boda de Marta Peñate y Tony Spina se ve empañada por lo ocurrido justo antes con Oriana Marzoli

Marta Peñate ha vivido uno de sus momentos más dulces debido al enlace que 'Supervivientes All Stars' le ha preparado con Tony Spina. A pesar de haber disfrutado de una ceremonia inolvidable, la joven ha tenido que hacer frente a una amarga sorpresa: un demoledor mensaje que Oriana Marzoli le ha hecho llegar desde el plató del reality. Una misiva que ha tenido una sonora y contundente réplica por parte de la prometida.
Además de reseñar la incoherencia de Peñate a la hora de casarse después de asegurar no hacerlo por ahorrar dinero, Marzoli ha deslizado: "A mí me da igual si os casáis o no os casáis. Ahora que es un circo, lo es". Lejos de quedarse ahí, la venezolana ha añadido: "En uno de tus momentos de aburrimiento en casa porque no tienes a nadie con quien pasar el rato, te dedicas a hacer un directo y dices que jamás harías esa payasada y resulta que, cuando te lo ofrecen en directo, decides hacerlo".
Un cambio de opinión al que Oriana Marzoli ha querido bautizar como "incoherencias Peñate". "A mí queridísimo exnovio, bueno a los dos en realidad, os deseo una vida llena de amistades, de gimnasio, de cosas que hacer para que no tengáis que estar criticando al resto de los mortales en directo. Muchas gracias y que seáis felices chicos, enhorabuena", ha concluido con sorna la expareja de Tony Spina.
Marta Peñate, a la yugular de Oriana Marzoli en 'Supervivientes All Stars'
La réplica por parte de Marta Peñate no ha tardado en llegar. "A mí ella me producía mucha rabia, pero después de este vídeo mucha pena que en un día como hoy tengáis que enviar este mensaje de reventada y envidiosa". Haciendo alusión al mensaje en el que Oriana aseguró tener un anillo regalado por Tony, la canaria ha sido tajante: "Ya puedes tener un expositor de anillos en tu casa cariño, que ningún hombre se ha casado contigo".
"No pretendo ser ni la primera, ni la segunda ni la tercera novia de Tony. Yo pretendo ser la última y la que va a estar con él para siempre. Ojalá que la vida te recompense con un hombre que te quiera, porque veo que lo tienes muy jodido. Más que nada porque todos los hombres han rehusado de estar contigo. Hay hombres que se arrepienten de haber estado contigo porque eres una persona muy tóxica", ha asegurado visiblemente enfadada Marta Peñate.
Así pues, ésta ha culminado su mensaje asegurando: "En vez de gimnasio y de tanto gloss en la mano, ponte un bolígrafo y nútrete por dentro que te hace mucha falta. Gracias por el mensaje, pero ni por todo el oro del mundo le hubiera yo hecho esto a un exnovio. Da mucha pena y te digo que me dan ganas de abrazarla".
