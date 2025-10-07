Clamor mayúsculo contra la "estafa" de Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars': "Lárgate a tu casa"

No están siendo días fáciles para los concursantes de 'Supervivientes All Stars'. Las constantes tormentas, la falta de comida y la escasez de fuerzas están mermando el ánimo de los supervivientes quienes se enfrentan cada vez con menos fuerzas a las pruebas. Adara Molinero y Miri Pérez Cabrero son ejemplo de ello.

De hecho, antes de que diese comienzo el primer juego de recompensa de la noche, Laura Madrueño ha tenido que parar su explicación para atender a Miri Pérez Cabrero. "No sé, a mí es que empezar a jugar así. Sé que os han pasado muchas cosas, pero te estoy viendo Miri a punto de romper a llorar y se me está partiendo el alma. Así no podemos hacer un juego", ha asegurado la presentadora para, acto seguido, fundirse en un tierno abrazo con la concursante.

Miri se rompe antes de empezar los juegos 💥



🏝️ #TierraDeNadieAllStars5

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/PI0r54vwjt — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) October 7, 2025

No ha sido la única ocasión en la que la organización ha tenido que pausar el juego. Precisamente durante la prueba, cerca del cuarto minuto de juego, Adara Molinero ha sufrido un ataque de pánico al colocarse en lo alto de una de las plataformas de las que debía tirarse. "Espero que no tengan vértigo", ha llegado a apuntar la presentadora antes de dar paso al turno de Adara. Aunque la joven no ha mostrado problema para subir, sí lo ha hecho a la hora de saltar.

Visiblemente compungida, Adara Molinero se ha sentado al borde de la plataforma. "Altísimo está ese monte Olimpo", ha reseñado la presentadora al tiempo que le aconsejaba: "Puedes bajar por las escaleras si lo necesitas". Ajena a dicho consejo, Adara no ha dejado de llorar y pedir auxilio a sus compañeros.

Ante ello, Tony Spina no ha dudado en lanzarse al mar para tranquilizar a su compañera. Siguiendo los consejos de la también meteoróloga, la concursante ha descendido por la escalerilla para después lanzarse al mar desde una altura más segura. A pesar del susto, el resto de compañeros han podido continuar con el juego y terminar sin incidentes noticiables.

La audiencia de 'Supervivientes' es implacable contra Adara Molinero: "Qué estafa de concursante"

Aunque la organización de 'Supervivientes All Stars' se ha mostrado benevolente con la joven, los espectadores no lo han sido. De hecho, son muchos los que en redes sociales muestran su crispación por el tono que el concurso de Adara Molinero ha adoptado.

"¡Ya está Adara montando uno de sus shows! Estoy agotado, es insufrible ver un reality así", ha apuntado un espectador. En la misma línea, otro ha añadido: "El show de Adara madre mía es insoportable". Mucho más drástico se ha mostrado otro seguidor del espacio: "Adara, ¡lárgate a tu casa!".

"Luego se ofende cuando sus compañeros le dicen a Adara que es la peor superviviente de la isla, pues hija mía por cosas como estas te lo dicen", ha rescatado otro mientras que buena parte de los espectadores la tildaban de "anti-concursante".

Mira de verdad... ¡ADARA TÍA LÁRGATE A TU CASA! #TierraDeNadieAllStars5 — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) October 7, 2025

Ya está Adara montando uno de sus shows? Estoy AGOTADO. Es insufrible ver un reality así #TierraDeNadieAllStars5 — Adrià🇮🇱 (@_Adry___) October 7, 2025

Adara tampoco es capaz de saltar desde ahí? Qué estafa de concursante#TierraDeNadieAllStars5 pic.twitter.com/Kn1oL0mov6 — Amrita (@Ammri_ta) October 7, 2025

El show de Adara madre mia es insoportable #TierraDeNadieAllStars5 — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) October 7, 2025

Que Adara se vaya aya a su put4 casa.

Solo sabe llorar y montar numeritos.



Eso no es ser buena SV #TierraDeNadieAllStars5 — Lyateve (@Lautv22) October 7, 2025

Adara, reina de realitys y la anti-concursante de Supervivientes #TierraDeNadieAllStars5 — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) October 7, 2025

Está claro que Adara no tiene que estar en este programa. Dicen los de la productora que estos son All Stars 😂😂😂 #TierraDeNadieAllStars5 — Profesor Lidenbrock (@Lidenbrock9) October 7, 2025

luego se ofende cuando sus compañeros le dicen a Adara que es la peor superviviente de la isla, pues hija mía por cosas como estas te lo dicen, esq vamos🫠 #TierraDeNadieAllStars5 — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) October 7, 2025

Adara es lo más ridículo que te puedes encontrar. #TierraDeNadieAllStars5 — Lucía (@luciamiru) October 7, 2025

No hay gala sin el numerito de Adara.

Vaya 💩 de concursante, lo digo como lo siento.#TierraDeNadieAllStars5 — Virginia Pacheco 🇪🇸 (@Virginia_PC) October 7, 2025