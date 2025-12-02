Noel Bayarri habla claro de 'Supervivientes' y de cómo se fraguó su expulsión: "No digo que haya tongo pero..."

Tras poner rumbo por segunda vez a Honduras y convertirse en el sexto expulsado de 'Supervivientes All Stars 2025', Noel Bayarri se ha sincerado con sus seguidores sobre cómo se vive el concurso realmente detrás de cámaras. Así, el televisivo ha contestado a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el programa aclarando cómo vivió su última expulsión y si reciben comida en secreto.

"Quería quitarme la espina que tenía clavada de mi primera edición y creo que lo hice, así que estoy muy contento", ha comenzado reconociendo el que fue concursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ante sus más de 610.000 seguidores en Instagram, admitiendo el motivo por el que decidió regresar a televisión tras tantos años apartado.

Noel Bayarri aclara si hay guiones en 'Supervivientes' y resuelve la duda del millón: "Estamos en televisión"

Cabe recordar que su primera participación en el concurso fue en 2015 y hoy en día mantiene la misma versión sobre la veracidad de lo que se ve en pantalla. "Guionizadísimo estaba, el guion era muérete de hambre, no te quejes mucho y cierra al salir. La verdad es que no", ha comentado con sorna Noel Bayarri ante la pregunta de si las escenas que se ven en la convivencia están pactadas o creadas por el equipo del programa.

A su vez, ha lanzado su opinión más sincera sobre los "favoritismos" en el concurso. "No sabría contestarte, si lo hubiera, yo no pertenecía a ese grupo eso sí te lo puedo contestar", ha asegurado el concursante, que también niega categóricamente que reciban comida detrás de cámaras como se rumorea cada edición. "13 kilos en 38 días hablan por sí solos creo", ha sentenciado el canario.

Noel Bayarri también ha hecho balance sobre su expulsión cuando le han preguntado si encontró "justa" su salida del programa. "Estamos en televisión, esto la ONU no es, no lo sé. No digo que haya tongo pero no es un deporte como tal, la gente vota lo que le sale de los...", ha explicado el televisivo, dejando entender que, pese a que no entendió su eliminación del reality, entiende que el público es soberano.

"Cuando tu cuerpo solo piensa en comer se olvida del ámbito reproductivo, a las chicas se les va la regla y a los chicos el apetito sexual", ha comentado además sobre los cambios fisiológicos que atraviesan con el pasado de las semanas, perdiendo completamente la libido. "Por supuesto, enhorabuena Torres, podría haber ganado Miri también. Lo importante es que ganase alguien que de verdad sabía sobrevivir", ha terminado señalando sobre el ganador de la edición.