Giro en 'Supervivientes All Stars': Noel Bayarri, expulsado directo contra todos los pronósticos

Por primera vez en lo que llevamos de edición, 'Supervivientes All Stars' ha programado una expulsión definitiva para la gala dominical. Así lo comunicó el pasado jueves Jorge Javier Vázquez. Dicho y hecho puesto que ha sido Sandra Barneda la encargada de dar a conocer la identidad del último expulsado tras unas votaciones de alto voltaje con sorpasso incluido. En esta ocasión, Noel Bayarri ha sido el menos votado por la audiencia y, por ende, la última baja del espacio de supervivencia.

Cabe recordar que la última gala semanal del reality culminó con la nominación de Tony Spina, Noel Bayarri, Rubén Torres y Carlos Alba. En esta ocasión, el marido de Marta Peñate fue el escogido por la líder semanal, Miri Pérez Cabrero. El resto de compañeros fueron los más votados en el reparto de puntos llevado a cabo por el resto de concursantes en La Palapa.

Desde entonces y hasta la gala dominical, los seguidores de 'Supervivientes All Stars' han podido votar a su concursante favorito. Los espectadores lo han hecho de manera gratuita a través de la app Mediaset Infinity. Un televoto que Sandra Barneda ha paralizado no sin antes compartir el estado de los porcentajes: 45,2%; 23,2%; 18,6% y 13%.

Como viene siendo habitual antes de la expulsión, los cuatro concursantes expuestos han podido lanzar sus alegatos y el resto de compañeros posicionarse. Tras dicha liturgia, el reality se ha encargado de compartir la salvación en primer lugar de Tony Spina y, en segundo lugar, de Rubén Torres. Esto ha reducido la expulsión a un intenso duelo entre Carlos Alba y Noel Bayarri.

Con la expulsión reducida a un duelo, Sandra Barneda ha advertido del sorpasso en las votaciones: 46,3% frente a 53,7% de los votos. "Hay una avalancha de votos, por favor, seguid votando", ha insistido la presentadora. Poco después, con la conexión establecida con La Palapa, Barneda ha comunicado la decisión final de la audiencia: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea Carlos".

Por ende, Noel Bayarri se convierte en el nuevo expulsado definitivo de la edición para sorpresa de muchos puesto que se postulaba como uno de los más aclamados por la audiencia a tenor del apoyo masivo registrado en la encuesta de El Televisero. "La verdad es que estaba agustísimo, era una nominación durísima. Me tocaba a mí y me alegro por Carlos, me queda ese consuelo. Ya no queda mucho y quería seguir hasta el final, pero por otro realmente estoy orgulloso del concurso que he hecho. Tengo esa sensación agridulce. El público lo ha querido, es soberano y lo respeto", ha compartido nada más conocer la noticia.

El beso de la traición de Noel Bayarri en 'Supervivientes All Stars'

Así como sucede cada jueves tras la expulsión, 'Supervivientes' le ha pedido al expulsado que nominase. El elegido por la audiencia lo ha hecho de manera indirecta a través de un beso en la mejilla al concursante señalado que, con dicho gesto, sumará un punto en las nominaciones. En esta ocasión, Noel Bayarri ha decidido endiñarle el punto del que disponía a Adara Molinero.

