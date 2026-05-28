Los 17 estrenos que anuncia Telecinco para verano y el próximo curso: De 'Supervivientes All Stars' a 'GH' con famosos

Mediaset España ha celebrado recientemente su estrategia comercial para la temporada 2026/2027, en un multitudinario doble evento en Madrid y Barcelona en la que además ha avanzado sus grandes apuestas para los próximos meses, con los estrenos de sus nuevos programas para la tarde en verano y el regreso de realitys como 'Supervivientes All Stars' y 'GH' con celebrities.

Aunque el verano suele ser un periodo en el que en los últimos años las cadenas de televisión han optado por no estrenar apenas formatos, Telecinco ha decidido tirar la casa por la ventana este año con dos nuevos programas para sus tardes de lunes a viernes, así como uno más para los fines de semana con 'El show de Paz' de Paz Padilla.

Para empezar, Telecinco arrancará sus tardes estivales con el lanzamiento de 'Amor o lo que surja', un nuevo dating show con Carlos Lozano como presentador junto a 'De lunes a viernes'. La versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona hará tándem con una versión reducida de 'El tiempo justo' y con '¡Allá tú!' a la espera de saber qué ocurrirá con el nuevo concurso que incluya 'El Rosco' de 'Pasapalabra'.

De cara al prime time, Telecinco ha avanzado cuáles serán sus grandes apuestas para los próximos meses, tanto para el verano como para el próximo otoño. Así, la cadena de Mediaset confirma la producción de la tercera edición de 'Supervivientes All Stars' con Jorge Javier Vázquez. Otro reality que volverá en otoño será 'GH' en su edición con famosos, aunque sin especificar si se tratará de 'GH VIP' o 'GH DÚO'.

También contará con una undécima edición 'La isla de las tentaciones' tras la emisión en los últimos meses de dos temporadas consecutivas. Otro reality con parejas será 'Honesty House', que conducirá Raquel Sánchez Silva. Por su lado, 'Casados a primera vista' contará con una segunda edición tras el éxito de la primera.

Otros formatos de entretenimiento que llegarán a Telecinco son 'El camino de la verdad', el docu-reality que presenta Luján Argüelles con parejas de padres e hijos recorriendo el Camino de Santiago y que ya se anuncia; así como el concurso 'Los 200: uno contra la masa' con Carlos Sobera y 'Asuntos propios', un nuevo talk-show con Ana Milán. También se lanzarán los nuevos programas de 'Universo Calleja' con Jesús Calleja.

En el terreno de la ficción, a los estrenos de 'Romi' y 'Ella, maldita alma' que ya se promocionan también se sumarán otros como 'Maruxía. Vientos de honor', la temporada 15 de 'La que se avecina' y 'Sandokan' con Can Yaman.