Telecinco lo hace oficial: 'Supervivientes All Stars' vuelve a la programación en otoño con un "casting explosivo"

Telecinco no ha querido esperar a terminar 'Supervivientes 2026' para hacer oficial una noticia que ya era un secreto a voces. Así, la cadena aprovechaba la última gala en Honduras para confirmar que en otoño regresará 'Supervivientes All Stars' con su tercera edición.

"¡Vuelve Supervivientes All Stars! Una nueva edición que regresa a Telecinco con un casting sorprendente y explosivo", advirtió Ion Aramendi tras mostrarse la imagen de un pergamino que anunciaba la vuelta del reality con algunos de los exconcursantes más célebres que han pasado por el formato.

"¡Muy pronto volvemos a abrir la palapa! ¡Vuelve el programa más grande, el más duro y el más espectacular de la televisión!", exclamó Aramendi, muy emocionado, ante el regreso de la versión de leyendas en la que será su tercera edición tras las dos anteriores que ganaron Marta Peñate y Rubén Torres.

De esta manera, Mediaset mantiene su estrategia del año pasado al apostar por una edición de 'Supervivientes: All Stars' en otoño. Una decisión arriesgada teniendo en cuenta que la ordinaria, que concluirá este jueves, cerrará con una fuerte bajada de audiencia. A falta de su última gala, acumula una media del 17,5% y 1.019.000 espectadores en la emisión de los jueves, lo que supone cuatro puntos menos y 454.000 seguidores.

Así, pese a que con este regreso Telecinco puede seguir quemando otro de sus realitys tras haberlo hecho también con 'La isla de las tentaciones', Mediaset no quiere prescindir de la que es una de sus grandes ofertas de entretenimiento para tratar de reconquistar al público en plena crisis de audiencia.

Por ahora no hay más detalles sobre cuándo llegará 'Supervivientes All Stars' a la parrilla de Telecinco y quiénes formarán parte de su casting. Lo que si está confirmado es que Jorge Javier Vázquez seguirá al frente de las galas principales del reality tal y como adelantamos en El Televisero.