Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Tony, Noel, Torres o Carlos?

'Supervivientes All Stars' ha puesto en marcha una nueva ronda de nominaciones tras una trepidante gala marcada por las novedades en la mecánica y los dos espectaculares juegos de líder. Así pues, el reality de supervivencia ha decidido adelantar la próxima expulsión definitiva al domingo que pone en jaque la continuidad de Tony Spina, Noel Bayarri, Rubén Torres y Carlos Alba.

Lo que sí ha mantenido el concurso presentado por Jorge Javier es la estructura habitual de la gala semanal. Por ello, los espectadores han podido ser testigos de la marcha de un nuevo concursante, Alejandro Albalá, y de la puesta en macha de los juegos de líder que se han saldado con Miri Pérez Cabrero como ganadora de sendas pruebas.

Dicho concursante ha podido garantizar su continuidad en el reality al gozar de la inmunidad. De igual manera, también ha nominado de manera directa a un concursante que, en esta ocasión, ha sido Tony Spina. El resto de nominados (Noel Bayarri, Rubén Torres y Carlos Alba) han sido los más votados en La Palapa desde donde cada náufrago ha podido repartir el punto del que dispone.

Así como viene siendo habitual, el concursante expulsado ha participado también en las nominaciones. Alejandro Albalá lo ha hecho dándole un beso al concursante expuesto que, en esta ocasión, ha sido Gloria Camila. Un punto en las nominaciones que ha condicionado dicho reparto al partir en desventaja y es que la hija de Ortega Cano ha sido una de las nominadas semanales.

Ya durante los últimos minutos de programa, el presentador ha oficializado el nombre de los nominados para, acto seguido, abrir el proceso de votación. Así, los concursantes en la palestra son: Tony Spina, Noel Bayarri, Rubén Torres y Carlos Alba.

