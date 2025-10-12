Rubén Torres es expulsado de 'Supervivientes All Stars 2025' según los usuarios de la encuesta

'Supervivientes All Stars' ha decidido adelantar la nueva expulsión definitiva a este domingo, durante la gala dominical, para acelerar el final de la edición. Tony Spina, Noel Bayarri, Rubén Torres y Carlos Alba son los nominados y uno de ellos dirá adiós al concurso de manera irrevocable. ¿Quién seguirá los pasos de Alejandro Albalá?

A la espera de saber el resultado oficial del expulsado en la entrega de 'Conexión Honduras', podemos adelantar que el veredicto del público está extraordinariamente reñido a tenor de los resultados que arroja la encuesta planteada en El Televisero. Con casi 40.000 votos registrados parece que la cosa estará entre dos, aunque no hay un claro favorito para su eliminación.

Recordemos que se vota para salvar, por lo tanto el expulsado de 'Supervivientes All Stars' será aquel que haya obtenido el menor porcentaje de votos en la app de Mediaset Infinity. En este momento, la situación es de extrema igualdad entre Rubén Torres y Carlos Alba, empatados con un 18%. No obstante, en número de votos, el bombero acumula algo menos que el chef (6361 frente a 6401 en el momento de la redacción de este artículo), por lo que, de mantenerse así, Torres sería el expulsado por la mínima.

También hay un empate por arriba entre Noel Bayarri y Tony Spina, pues los dos reúnen un 32% de los votos, con más de 11 mil sufragios cada uno. De modo que tampoco parece claro quién va a ser el primer salvado de la noche. La igualdad es histórica en ambos sentidos.

Hasta que se produzca la ceremonia de eliminación en la gala de 'Supervivientes All Stars', a partir de las 22:00 horas en Telecinco, puedes seguir votando en la app de Mediaset Infinity y también participando en la encuesta de El Televisero. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes': Rubén Torres, Carlos Alba, Noel o Tony? ¡VOTA YA!