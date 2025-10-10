'Supervivientes All Stars' expulsa a Alejandro Albalá, que da la estocada final a Gloria Camila antes de irse

Expulsión determinante la que ha vivido 'Supervivientes All Stars' durante su sexta gala en Telecinco. Esto es debido a las connotaciones que en la convivencia de los Cayos ha tenido la marcha de Alejandro Albalá. "¡Qué expulsión tan dolorosa la de hoy!", ha llegado a exclamar el presentador al comienzo de la gala. El superviviente no ha podido hacer frente a dos pesos pesados de la edición, Gloria Camila y Miri Pérez Cabrero, por lo que se ha convertido en el quinto expulsado.

Es necesario remarcar que las últimas nominaciones se vivieron al término de la quinta gala, emitida hace justo una semana. En aquel momento, Rubén Torres se erigió como líder semanal, lo que conllevó la nominación de Jessica Bueno. Por su parte, el resto de compañeros pudieron repartir el punto del que disponían dejando en la palestra a Miri Pérez Cabrero, Gloria Camila y Alejandro Albalá.

Los cuatro no han llegado a la gala semanal como nominados y es que el pasado martes, el espacio de supervivencia programó una salvación. A través de la ceremonia organizada para ello, Laura Madrueño le comunicó a Jessica Bueno su salida del televoto. Un indulto que le ha convertido en una de las concursantes favoritas para optar a llevarse el premio final.

De vuelta a la expulsión semanal, cabe reseñar que el reality de supervivencia ha seguido el patrón habitual. Esto incluye comunicar el estado de los porcentajes (50,7%; 30,1% y 19,2%) y proceder con la primera salvación. Previo a este esperado momento, los concursantes señalados han podido ser partícipes del cierre del televoto. La primera en librarse de la expulsión ha sido Gloria Camila, lo que ha reducido la marcha de un concursante a un duelo entre Alejandro Albalá y Miri Pérez Cabrero.

Llegado el momento culmen de la gala, Jorge Javier les ha pedido a los dos señalados que se colocaran en el centro de La Palapa. Desde allí y con la atenta mirada de sus compañeros, el presentador ha comunicado la decisión final de los espectadores: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado es... Miri". Por ende, Alejandro Albalá sigue los pasos de Sonia Monroy y se convierte en el quinto expulsado de la edición 'All Stars'.

Miri se salva de la expulsión 💣 Alejandro abandona Honduras esta noche



El beso de la traición de Alejandro Albalá en 'Supervivientes All Stars'

Como viene siendo habitual, antes de salir de La Palapa, el expulsado ha podido participar en las nominaciones. Alejandro lo ha hecho a través de un beso y es que debía endiñarle un punto en las nominaciones a uno de sus compañeros a través del conocido como "beso de la traición". Dicho y hecho puesto que, después de conocer la dinámica, Albalá le ha dado este gesto envenenado a Gloria Camila quien suma un punto en las nominaciones.





