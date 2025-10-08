El castigo envenenado de la organización de 'Supervivientes All Stars' que se vuelve en contra

A pesar de la boda de Marta Peñate y Tony Spina y el buen ambiente que ha imperado en los Cayos Cochinos, los concursantes de 'Supervivientes All Stars' no se han librado de exponer al que consideran el peor concursante de los últimos días de convivencia.

Así como viene siendo habitual, Laura Madrueño le ha pedido a los concursante que expusieran a uno de sus compañeros. Dotados con una pizarra, cada concursante debía escribir el nombre del compañero que debería cumplir con un castigo. Es necesario recordar que, a diferencia de anteriores semanas, en esta ocasión sólo ha sido un castigado debido a la unificación.

El primero en votar ha sido Tony que ha señalado a Noel. Por su parte, Iván ha señalado a Jessica al igual que Rubén Torres. Esta última ha escrito el nombre de Noel en la pizarra. Lo mismo ha hecho Gloria Camila quien alude "razones obvias" para señalarle.

También Adara Molinero ha expuesto a Noel Bayarri. Alejandro ha decidido castigar a Adara, mientras que Carlos Alba a Rubén Torres. También Noel se ha votado a sí mismo. "Por exagerada y mentirosa", ha decidido Miri nominar a Adara culminando así el proceso de votaciones.

El castigo que da la vuelta a todo en 'Supervivientes All Stars'

Con cinco puntos, Noel Bayarri ha sido el castigado de la semana. En esta ocasión, a diferencia de anteriores semanas, la organización ha decidido cambiar la dirección del castigo y, en vez de lastrar al señalado, ha decidido darle el poder de repartir las tareas de la playa.

"Como castigado de la semana y con el objetivo de asumir responsabilidades, desde hoy y hasta la gala del jueves, serás el único encargado de repartir las tareas en Playa Leyenda y todos tus compañeros deberán acatar tus órdenes", rezaba el pergamino que el concursante canario ha tenido que leer.

"Hay castigos y castigos. No sé si está más castigado Noel o el resto de compañeros", ha apuntado Laura Madrueño en clara alusión a la ventaja de la que dispone el joven a la hora de organizar el trabajo de la playa.