"Tongo, timo": Unánime denuncia contra 'Supervivientes' por lo que se ha visto con Tony Spina en directo

'Supervivientes All Stars' se ha visto envuelto en una nueva polémica durante la emisión de la entrega 'Tierra de Nadie'. El reality ha enfrentado a todos los concursantes en la prueba de pre-líder; una dinámica determinante puesto que los clasificados podrían optar a la inmunidad además de tener el poder de la nominación directa. Por ello, todas las miras han estado puestas en los concursantes, siendo Tony Spina el principal señalado por acusaciones de "tongo".
En concreto, los náufragos debían colocarse en lo alto de una estructura sobre el mar. Agarrados a una cuerda, éstos debían estirarse e inclinarse para tensarla. Así lo ha remarcado la presentadora: "La soga tiene que estar tensa y os tenéis que inclinar hacia adelante". A pesar de las claras indicaciones que Laura Madrueño les ha dado, Tony no ha acatado el reglamento y, en vez de estirarse, ha optado por colocarse sin tensar la cuerda pegando el coxis lo máximo posible al centro de la estructura, lo que le brindaba más apoyo que el que tenía el resto de compañeros.
"Tony, por favor, colócate bien", le ha trasladado la presentadora. No ha sido la única ocasión en la que Madrueño le ha tenido que llamar severamente la atención. "Tony y Carlos, os tenéis que estirar al igual que vuestros compañeros", ha vuelto a repetirle al tiempo que le instaba a colocarse recto y no con el coxis hacia atrás. "Tony, me piden que estires los brazos como el resto de tus compañeros. Si no, estarás fuera de la prueba", ha insistido Laura pero sin llegar a descalificarle.
Arden las redes por el "favoritismo" de 'Supervivientes All Stars' con Tony Spina
Así pues, la actitud adoptada por Tony Spina ha motivado el cabreo de los espectadores. Y es que, para colmo, el concursante ha conseguido clasificarse para la final del juego de líder. Muchos han puesto el foco en el número de ocasiones en las que la organización le ha advertido al concursante pero sin penalizarle y descalificarle: "Cuatro veces le han tenido que llamar la atención y no sois capaces de descalificarle. Absoluta vergüenza".
En la misma línea, los seguidores del reality han calificado el gesto de "vergonzoso". "¡Qué vergüenza que no hayan descalificado a Tony!", clamaba un espectador. Otra parte de los televidentes han ido más allá y han hecho referencia a un trato de favor por parte de la organización de 'Supervivientes'. "Es vergonzoso el favoritismo hacia Tony", apunta un usuario de X.
De hecho, muchos suman y siguen gestos de favoritismo de la productora con el concursante. Además de la benevolencia mostrada durante la prueba, televidentes recuerdan otros gestos que enumeran diciendo: "Le traen a la novia, le montan el patio de la boda y ahora se pasa la prueba haciendo trampas y se lo permiten". "¡Menudo tongo!", ha sentenciado otro seguidor del reality.
