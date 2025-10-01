Laura Madrueño se apea de 'Supervivientes' sin explicación previa y hace saltar las alarmas

Laura Madrueño ha hecho frente a una nueva gala de 'Supervivientes All Stars' en la que ha sembrado el desconcierto sobre su situación en el reality. Esto se debe a las dos ausencias registradas por la presentadora en pleno directo que ha puesto en jaque su continuidad al frente de la entrega y que ha desatado la rumorología por parte de los espectadores.

La primera ausencia de la noche se ha registrado tras una pausa publicitaria. Aunque antes del parón Laura Madrueño no ha mostrado síntomas de fatiga, la presentadora no ha aparecido en plano. Una huida que ha sorprendido al propio Jorge Javier Vázquez, quien reaccionaba en directo a la súbita desaparición de su compañera.

"Volvemos a Honduras. Abrimos micrófonos, adelante Laura. Ah no, Laura no está, Laura se fue", ha comentado el presentador para, acto seguido, ser el único rostro al frente del espacio y, por ende, el encargado de moderar el debate entre concursantes. Poco después, Madrueño ha vuelto a aparecer en pantalla, lo que ha devuelto la normalidad a la emisión.

A pesar de ello, Laura Madrueño ha abandonado nuevamente su labor como presentadora en 'Supervivientes All Stars'. Esta nueva ausencia se ha vivido durante la segunda ronda del juego de recompensa en la que los concursantes han participado.

Mientras que con un equipo la presentadora se ha encargado de narrar la destreza de los concursantes, en la segunda ronda ha tenido que ser Jorge Javier el encargado de hacerlo en solitario desde Madrid. De hecho y de manera inédita, el juego ha concluido sin el anuncio de la identidad del equipo ganador, pues la resolución ha sido pospuesta.

Así, Madrueño ha salido del plano por segunda vez sembrando la duda sobre su estado de salud y continuidad en el programa. Cabe recordar que Laura ya ha sufrido pequeños vahídos en anteriores ediciones que complicaron su labor como presentadora del formato desde Honduras.

Poco después, Laura Madrueño ha podido volver a incorporarse para poder comunicarles a los concursantes la identidad del equipo ganador y ofrecerles la tan ansiada recompensa. Eso sí, lo ha hecho sin dar explicaciones sobre su sonada ausencia y confiriendo normalidad a la situación vivida y replicada durante toda la noche.