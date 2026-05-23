Jesús Cintora gana peso en la parrilla de RTVE, que mueve 'Malas Lenguas Noche' de franja de emisión este sábado

La semana pasada, Jesús Cintora vivió un recorte en la duración de 'Malas Lenguas Noche' perdiendo hora y cuarto de programa con motivo de la emisión de la final de la Copa de la Reina en el prime time de La 2, y como consiguiente que su competencia de 'La Sexta Xplica' tuviera una hora y media de margen para enganchar a la audiencia.

Sin embargo, este sábado, 'Malas Lenguas Noche' recupera su horario habitual y arrancará el programa en torno a las 22:00 horas con Jesús Cintora y todo su equipo habitual de colaboradores para analizar toda la actualidad política y social de la semana.

Como era de esperar, buena parte del contenido de este sábado de 'Malas Lenguas Noche' versará sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, el programa de Jesús Cintora contará con una entrevista exclusiva al ex presidente Felipe González con el que ha hablado de esta noticia de impacto.

"Pienso que no solo Zapatero tiene derecho, el legítimo derecho, a la presunción de inocencia, sino también a defenderse y que tampoco le tienen que estar jaleando para que todos los días salga a dar explicaciones. Ahora tiene que ocuparse de defenderse y sobre todo de explicar a la justicia todas las cosas que dicen", asegura el ex presidente del Gobierno.

"Yo no me atrevo a creerlas. Tengo muchas discrepancias políticas con él pero eso no me lo creo", asevera sobre si se cree todas las acusaciones que corren sobre Zapatero. Asimismo, cuando Miguel Rabaneda, el reportero de 'Malas Lenguas Noche' le pregunta si cree que será la caída definitiva de Pedro Sánchez, Felipe González sorprende. "No, no, yo no soy quién decide quién se cae o quién no se cae. Iván Redondo acierta solo cuando se equivoca", respondía al programa de Jesús Cintora.

🔴 Felipe González: "Zapatero tiene derecho a la presunción de inocencia y a defenderse".



💢 "Iván Redondo acierta solo cuando se equivoca".



👉 Las declaraciones completas del expresidente, mañana en 'Malas Lenguas Noche' a partir de las 22h en @la2_tve pic.twitter.com/9XIWVq22NC — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) May 22, 2026

De esta manera, 'Malas Lenguas Noche' vivirá este sábado su quinta entrega en La 2 en lo que será su quinto duelo con 'La Sexta Xplica'. Por ahora, el programa de Cintora acumula una media del 4,5% y 339.500 espectadores en la noche de los sábados superando la media mensual de La 2.

Así queda la programación de La 2 de TVE en el prime time de este sábado 23 de mayo: