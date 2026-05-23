MFE (Mediaset) plantea acciones legales ante la millonaria multa por 'Pasapalabra' al colisionar con la sentencia del Supremo

El conflicto legal de 'Pasapalabra' escribe un capítulo decisivo que podría dar otro giro más al caso. Media For Europa (MFE), la compañía paneuropea de la familia Berlusconi y matriz de Mediaset España, ha enviado un comunicado, al que ha tenido acceso El Televisero, en el que se demanda la anulación del procedimiento civil de la Audiencia Provincial de Madrid que ha dictaminado que el grupo propietario de Telecinco y Cuatro debe pagar 73,2 millones de euros a ITV Studios por la emisión sin autorización de 'Pasapalabra' entre los años 2012 y 2019.

Se reclama la nulidad porque esta resolución colisiona frontalmente con la sentencia del Tribunal Supremo, que ha avalado esta semana que los derechos de autor de El Rosco, la prueba fundamental del concurso, son realmente de MC&F y no de ITV. De ahí que el alto tribunal haya ordenado a Atresmedia el cese de las emisiones del mismo. Algo que se efectuará previsiblemente en los próximos días.

La Audiencia Provincial de Madrid había elevado hasta los 73,2 millones de euros la cuantía que Mediaset debía pagarle a la productora británica por los beneficios que le generó la emisión de 'Pasapalabra' de manera indebida; resultado, no solo de la suma de la rentabilidad y el provecho publicitario, sino también de las compensaciones vinculadas al merchandising e importes accesorios admitidos en la ejecución.

Sin embargo, tras el fallo del Supremo que confirma que la titularidad de El Rosco no es de ITV, MFE argumenta que la Audiencia Provincial no ha tenido en consideración esta sentencia al ser anterior (abril). "La Audiencia Provincial de Madrid ha liquidado los daños de ITV partiendo de la premisa de que la parte más interesante, atractiva y reconocible del concurso, así como la más significativa en términos de audiencia y explotación publicitaria -El Rosco- constituye parte integrante del formato inglés. Sin embargo, dicha premisa queda desmentida por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, circunstancia que incide directamente en los fundamentos jurídicos sobre cuya base se ha calculado el daño sufrido por ITV", plantea en su defensa la matriz de Mediaset España.

Y es que, efectivamente, esa desorbitada indemnización se ha estimado considerando que El Rosco es de ITV Studios, pero ahora una instancia superior como el Supremo ha certificado que no. Visto así, no resulta razonable que Mediaset tenga que abonar semejante sanción económica a una empresa que ha estado apropiándose ilícitamente durante años de una prueba de la que no tiene los derechos y, para más inri, de la más importante en términos de audiencia y de rentabilidad publicitaria.

Por ello, Media For Europa (MFE) ha avanzado en su comunicado que emprenderá acciones legales al respecto. "La Sociedad valorará todas las iniciativas judiciales oportunas, incluida la solicitud de anulación del procedimiento de ejecución concluido en Madrid, con el fin de proteger íntegramente sus derechos e intereses", concluye el texto.

Mediaset posee los derechos de El Rosco y no hay marcha atrás

Por otra parte, hay que subrayar que, se anule o no la condena de la Audiencia Provincial de Madrid, se mantiene inamovible la adquisición de los derechos de El Rosco por parte de Mediaset para su próxima emisión en Telecinco. Nada cambia. Tras la favorable sentencia del Tribunal Supremo, la alianza suscrita entre el CEO Alessandro Salem y MC&F, reconocida como titular, hace algo más de un año, se hace efectiva y, por ende, la prueba más icónica de 'Pasapalabra' pasa a ser a todos los efectos de Mediaset.

A partir de ahora, la idea es ponerse a trabajar en un nuevo programa de televisión que integre como prueba principal El Rosco. Eso sí, no podrá llamarse 'Pasapalabra' ni contar con el resto de juegos que forman parte del concurso que emite Antena 3. Por su lado, la cadena de Atresmedia continuará ofreciendo el game show que conduce Roberto Leal, pero sin su reto estelar y definitivo, lo cual es un golpe durísimo para el formato.