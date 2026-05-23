Lista de imitaciones de la Gala 7 de 'Tu cara me suena 13': Actuaciones y artistas del próximo viernes 29 de mayo en Antena 3

'Tu cara me suena 13' ha vivido este viernes 22 de mayo una sexta gala con imitaciones de alto nivel en la que el oro volvió a disputarse entre los potenciales ganadores de la edición. Si bien Paula Koops no tuvo la suerte de su lado este viernes con su actuación de Britney Spears, Leonor Lavado se salió de su guion habitual para sorprender como Estrellita Castro y Martín Savi recuperó fuerza con su rendición de Nino Bravo.

El primer puesto de la noche fue a parar a María Parrado, que finalmente firmó su segunda victoria de la edición gracias a su magistral imitación de Rosalía. El segundo escalón del podio lo ocupó este viernes J Kbello, que no se alejó de su elevada puntuación habitual con su frenético número de baile como Lady Gaga. Y el bronce de esta semana quedó reservado para Cristina Castaño, que logró emocionar como Pocahontas.

Una vez se conoció la clasificación de la sexta gala, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana en la séptima gala.

Desde Ariana Grande y Adela a Carmen Sevilla entre las imitaciones de la próxima gala de 'Tu cara me suena'

La próxima semana vendrá también cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde J Kbello, que tendrá que recrear sobre el escenario la magia del musical de 'El rey León', pasando por Martín Savi, que asumirá el reto mayúsculo de convertirse en Adele. Por otro lado, tras su segunda victoria, María Parrado tendrá que ponerse en la piel de Ariana Grande.