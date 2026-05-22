'De Viernes' anuncia a los cinco invitados de hoy en Telecinco, con un reencuentro y una nueva colaboradora

'De Viernes' no termina de levantar cabeza en Telecinco, a pesar de que muy pronto contará con una versión diaria en las tardes de la cadena. Por ello, esta semana el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona se ha puesto las pilas para cerrar los invitados con los que tratar de recortar distancias con el todopoderoso 'Tu cara me suena' .

Tras coincidir hace unas semanas en el plató de 'De Viernes' de forma breve, esta semana el programa contará por primera vez en televisión con el encuentro de Rocío Flores y Raquel Mosquera coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte de Pedro Carrasco.

Así, Rocío Flores, la nieta del boxeador, que tenía cuatro años cuando murió su abuelo, y su viuda, Raquel Mosquera recordarán juntas por primera vez episodios clave en la historia de la familia. Además, Rocío revivirá su infancia y descubrirá objetos que nunca han visto la luz.

Mañana, en ¡De Viernes!… Alejandra Rubio reaparece tras la presentación de su libro. 💣



💥 Rocío Flores y Raquel Mosquera protagonizan su primer encuentro en televisión para compartir objetos y secretos de la vida de Pedro Carrasco.



🪩 #DeViernes

📺 A las 21:45 en @telecincoes pic.twitter.com/Es0X31jnr9 — ¡De Viernes! (@deviernestv) May 21, 2026

Por otro lado, 'De Viernes' contará con el regreso de Alejandra Rubio a la televisión tras varias semanas retirada de la pequeña pantalla. La hija de Terelu Campos reaparece para responder a todas las críticas que ha recibido desde su adiós a la televisión así como a la publicación de su primera novela como escritora.

Además, Alejandra Rubio revelará cómo está viviendo su segundo embarazo y desvelará los preparativos ante su próxima maternidad después de haber dado la exclusiva en el programa hace solo unos meses.

Almudena Porras, de 'Supervivientes' a colaboradora de 'De Viernes'

Otra que volverá al plató de 'De Viernes' será Vanessa Mouza. La ex concursante de 'GH 19' se sentará en plató junto a su hijo Alejandro para tratar de resolver las diferencias que les separan. Ella narrará el calvario generado por el comportamiento del joven y los dolorosos episodios que han vivido tanto ella como su marido, Javier Mouzo. Mientras que Alejandro le reprocha su ausencia como madre y le reclama una petición de perdón por los errores cometidos.

Por último, Almudena Porras, última expulsada de ‘Supervivientes’, se sentará junto a Marisa Jara, Rocío Flores, Ylenia Padilla y María Jesús Ruiz para abordar la última hora de ‘Supervivientes’ con imágenes inéditas