'De Viernes' anuncia a sus tres invitados de hoy en Telecinco, con una impactante exclusiva y una nueva colaboradora

'De Viernes' está en horas bajas en Telecinco, sobre todo a raíz del estreno en Antena 3 de la nueva edición del exitoso programa 'Tu cara me suena'. Por ello, esta semana intentará mejorar sus datos de audiencia con un testimonio que dará mucho que hablar y que tiene que ver con la familia Pantoja.

Santi Acosta, Bea Archidona y el resto de colaboradores de 'De Viernes' recibirán este 15 de mayo en el plató a la última habitante y guardesa de Cantora, quien llegará con impactantes imágenes exclusivas de la irrupción de Kiko Rivera y su novia, Lola García, junto a varios camiones en la finca. "El 17 de abril llego de la compra y me encuentro el candado de la cancela principal forzado; mi sorpresa llega al ver que ha sido Kiko Rivera", explica Almudena Mateos en el avance.

La mujer es guardesa de Cantora desde noviembre de 2024, y descubrirá en el programa cómo el hijo de Isabel Pantoja y su actual pareja, se llevaron coches, carros y maletas, entre otros enseres. El programa de crónica social de Telecinco también ofrecerá imágenes inéditas de este desagradable episodio y de la conversación que Kiko mantuvo con su tío Agustín mientras recogía lo que quedaba en la finca.

Esta noche... en ¡De Viernes! 💥🪩 Contamos con el testimonio de la guardesa de Cantora en plató, con impactantes imágenes en exclusiva del forzamiento de la cancela de Cantora.



🪩 #DeViernes

🔮 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con Santi Acosta y @barchidona pic.twitter.com/KKKn45TRXo — ¡De Viernes! (@deviernestv) May 15, 2026

Además, Almudena Mateos denuncia que lleva siete meses sin cobrar su salario, y abordará cómo fueron los últimos días de la tonadillera en la finca y cómo la abandonó definitivamente junto a su hermano Agustín. 'De Viernes' ofrecerá imágenes inéditas de la visita de Kiko Rivera a Canarias para reencontrarse con su madre, así como el abrazo entre el Dj y su tío tras seis años sin hablarse.

Carlos Lozano se sentará en 'De Viernes' y Marisa Jara se incorpora como colaboradora

Por otro lado, el plató del programa de Telecinco también recibirá la visita de Rocío Muñoz, la mujer que asegura esta embarazada de Omar Montes. Tras su 'Scoop' de la semana pasada, se enfrentará a las preguntas de los colaboradores. Además, asegura tener pruebas que demostrarían su relación con el cantante, que hace apenas seis meses fue padre con su actual pareja.

Esta semana, en ¡De Viernes!.. Rocío Muñoz se sienta en plató y muestra las pruebas de su embarazo con Omar Montes.



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🔮 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con Santi Acosta y @barchidona pic.twitter.com/3Idbxi6f3N — ¡De Viernes! (@deviernestv) May 14, 2026

'De Viernes' también recibirá la visita de Carlos Lozano, quien abordará su regreso a la televisión como presentador del nuevo dating show, 'Amor o lo que surja', que se estrenará en Telecinco el próximo verano. Además, el último ganador de 'GH Dúo' se someterá a un divertido juego mezcla de seducción y humor con los colaboradores del programa.

Por último, el formato contará con una nueva colaboradora: Marisa Jara. La exconcursante de 'Supervivientes 2026' se incorporará a la mesa de 'Supervivientes', sumándose así a Ylenia Padilla, Rocío Flores, María Jesús Ruiz y Karmele Marchante. El programa también mostrará la última hora de los concursantes en Honduras con imágenes inéditas.