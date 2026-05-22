El refugio secreto del presentador de RTVE Jesús Vázquez: Un paraíso en este rincón de la costa de Galicia

Jesús Vázquez ha regresado por partida doble los últimos días al prime time La 1 de TVE y La Sexta, tras su polémica salida de Mediaset después de 25 años. Tras conducir la última edición del Benidorm Fest, el gallego se puso al frente el pasado sábado de su segundo proyecto en la cadena pública, como presentador del segundo especial de 'La casa de la música' en sustitución de Eurovisión. Además, esta semana también fue entrevistado por Aimar Bretos en 'La noche de Aimar' en La Sexta.

Sin embargo, entre trabajo y trabajo, Jesús Vázquez disfruta cada vez que puede para irse de viaje. Ha viajado por todo el mundo pero siempre que puede vuelve a su tierra natal, a su Ferrol. Y más concretamente a un refugio costero que le encanta: la playa de La Magdalena en Cabanas (A Coruña).

Cabanas es un paraíso costero de aguas tranquilas con arena blanca y que es ideal tanto para las familias como para los amantes de la naturaleza así como los que tienen perro como mascota.

Y es que este refugio era el lugar en el que Jesús Vázquez veraneaba en su infancia tal y como él mismo compartía en sus redes sociales. "Yo los pasaba en la playa de Cabanas (A Coruña) con mi familia, todavía recuerdo ese particular olor a mar", confesaba el presentador gallego en su cuenta de Facebook en el año 2014.

Así es la playa favorita de Jesús Vázquez en Pontedeume

Imagen de Pontedeume (A Coruña)

La Playa de la Magdalena es una playa de arena blanca y fina, sin demasiado viento y de aguas tranquilas, por lo que es perfecta para ir con niños pues no correrán ningún tipo de peligro.

No es muy grande pues mide poco más de mil metros de largo y cuenta con un ancho medio de unos 50 metros. Además está situada al lado de un pinar con pinos altos, no muy comunes en Galicia.

Es una de las playas más emblemáticas de toda la comarca de Ferrolterra y es un destino popular tanto entre locales como entre visitantes entre los que se sitúa Jesús Vázquez.

Por si fuera poco, La Magdalena incluye una pequeña playa canina al sur, de 150 metros, entre el espigón y la primera pasarela para poder llevar a tus perros y disfrutar de un día con tu mascota. Eso sí, los canes tienen que cumplir una serie de requisitos para poder acceder: tener colocado un chip y la cartilla de vacunación al día, mientas que los Perros Potencialmente Peligrosos (PPP) deben ir con bozal y bien atados.

Por otro lado, cerca de la playa encontramos el municipio de Pontedeume, de unos 70.000 habitantes y que ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1971 y cuyo casco antiguo medieval fue fundado en 1270 por Alfonso X el Sabio. En su patrimonio, destacan construcciones como el Torreón de los Andrade, del siglo XIV, el Puente de Piedra, la Iglesia de Santiago y el convento de San Agustín, entre otros.

Asimismo, cabe señalar que para los amantes de los deportes acuáticos, esta zona es ideal para poder practicar kayak por el río Eume y rías, windsurf, vela y wingfoil en el club náutico local.

Los viajes de Jesús Vázquez alrededor del mundo

Un lugar como decimos al que el presentador de 'La casa de la música' siempre vuelve a pesar de que como se puede ver en su cuenta de Instagram es un apasionado de los viajes y ha visitado numerosos países del mundo como China, Bali, Australia, papúa Nueva Guinea, Micronesia, entre otros.