'Aquí la Tierra' come terreno en RTVE con la retirada de uno de los programas más clásicos de La 1

Con Quico Taronjí como presentador, La 1 de RTVE ha programado una nueva entrega especial de 'Aquí la Tierra' para este próximo sábado 23 de mayo. En otras palabras, y por segunda semana consecutiva, el formato divulgativo hará pleno y se volverá a emitir de lunes a domingo.

Este movimiento de programación es consecuencia directa de la final de la UEFA Women´s Champions League que se disputarán el FC Barcelona y el Ol Lyionees. El partido se ofrecerá en La 1 entre las 18:00 y las 20:15 horas, por lo que obligará a la corporación pública a cancelar 'Cine de Barrio' nuevamente y a echar mano del programa producido por Catorce Comunicación.

Como ocurre cada vez que se dan este tipo de situaciones en la tarde del sábado, y ya van unas cuantas a lo largo del 2026, RTVE recurrirá a 'Aquí la Tierra', un comodín cuando hay necesidad de implementar reajustes de parrilla. Y, en esta ocasión, no será diferente.

Así, para rellenar la parrilla desde el instante en el que finalice la final de la UEFA Women´s Champions League (20:15 horas) hasta el momento en el que arranque la segunda edición del 'Telediario' (20:55 horas), se emitirá una edición extra centrada en el intenso episodio de calor que va a afectar a buena parte de la península en los próximos días.

En conclusión, 'Aquí la Tierra', pilar fundamental de La 1 de RTVE, se expande en la programación y aumenta su cuota de pantalla en detrimento de 'Cine de Barrio', que -insistimos- queda sin emisión por segunda semana consecutiva y cede gran parte de su franja al espacio de divulgación científica.

Programación de tarde de La 1 de TVE este próximo sábado: