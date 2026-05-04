Giro histórico de RTVE el día de Eurovisión 2026: contrarresta su emisión con esta apuesta musical en su programación

Tras la decisión de RTVE de retirarse de Eurovisión este año y de no emitir el certamen como protesta por la permanencia de Israel en el Festival, quedaba una gran incógnita abierta sobre qué emitiría La 1 el próximo sábado 16 de mayo en lugar de la final de Eurovisión 2026 y ya tenemos respuesta.

Tal y como se preveía, RTVE ha confirmado este lunes en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, que esa noche La 1 ofrecerá el segundo especial de 'La casa de la música' con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias. Será una gala especial de dos horas y media de duración en la que la música será la gran protagonista.

"El concepto de 'La casa de la música' es más editorial que un formato porque nació con la vocación clara de RTVE de celebrar la música en todas sus formas y acercarla al público y darle una mirada muy diversa y contemporánea y profundamente conectada con los artistas", empezaba destacando Ana María Bordas, directora de producción de contenidos de RTVE.

"'La casa de la música' es una apuesta editorial por la cultura musical como espacio de encuentro y de emoción e identidad. Queremos que sea un lugar donde convivan los diferentes estilos, las generaciones y sensibilidades distintas y que refleje el rico panorama musical de nuestro país", seguía destacando sobre este nuevo proyecto para el prime time.

Y el hecho de que 'La casa de la música' sea el sustituto de Eurovisión no es baladí. "Lo emitimos el 16 de mayo porque es una fecha especial, es el día de la convivencia por la paz y es un día que tiene un significado musical en Europa y entendemos que como televisión pública debemos ofrecer la oportunidad de vivir la cultura y la música en su diversidad como un bien compartido", defendía la directiva de RTVE.

Jesús Vázquez será el maestro de ceremonias de 'La casa de la música'

Así será 'La casa de la música': 23 artistas invitados con actuaciones y entrevistas

Por su parte, Eva Tovar, la directora de 'La casa de la música' ha explicado en qué consistirá este nuevo especial después del que ya se ofreció en Nochevieja con actuaciones de grandes artistas en diferentes puntos de la geografía española.

"En este programa vamos a hacer un recorrido aprovechando del 70 aniversario de RTVE de los 70 años de la música. Lo que intentamos es hacer un pequeño repaso con el archivo y con la música en directo como gran protagonista. La casa de la música abre sus puertas y sus ventanas porque además de este plató vamos a ir al exterior y vamos a ver qué pasa con los artistas cuando están ensayando antes de un concierto, vamos a tener actuaciones en los exteriores de RTVE y con una realización muy cuidada y unas puestas en escena preciosas que ha hecho Francis Viñuelo", explicaba la directora.

"Queremos que sea una cita importante que una a todas las generaciones en casa, poder disfrutar de la música de lo de ayer, de lo de hoy y de mañana", añadía apuntando además a un guiño muy especial a uno de los formatos musicales más recordados y queridos por el público, 'Música sí' pues la pastilla circular que preside el plató es muy parecida a la de aquel programa que se emitía los sábados por la mañana.

Por su parte, Jesús Vázquez se ha mostrado encantado de poder seguir trabajando con RTVE en proyectos musicales. "Estoy muy feliz, estoy conociendo a algunos de mis ídolos, reencontrándome con muchos otros y descubrir a artistas nuevos como Métrika", confesaba. "Me encanta trabajar en esta casa, desde que estoy aquí no hago más que disfrutar y me encanta poder hacer cosas de música", añadía con una sonrisa en la boca.

En ese sentido, Jesús Vázquez también ha lanzado un guante a RTVE. "Yo lo que me pregunto es cuándo hacemos la siguiente. Ojalá 'La casa de la música esté abierta muchos años y yo esté aquí disfrutando. Es verdad que la música necesita espacio, porque no es solo un arte, es algo que une a la gente y más ahora con la que está cayendo. La música es algo que aparca diferencias. Cuando un artista como Karol G llena cinco veces el Bernabeu ahí hay de todo, cada persona piensa diferente, vive de una manera, tiene unas ideas políticas u otras, y la gente abandona todo eso para unirse y cantar una canción. Por eso hago un llamamiento para que 'La casa de la música' no se cierre nunca", concluía.

Entre los 23 artistas que participarán en 'La casa de la música' se encuentran Raphael, Ana Belén, Chanel Terrero, Manuel Carrasco, Mónica Naranjo, Guitarricadelafuente, Mikel Erentxun, Métrika y los ganadores del Benidorm Fest 2026, Tony Grox & Lucycalys.