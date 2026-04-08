RTVE confirma el nuevo proyecto de Jesús Vázquez como presentador tras el éxito del Benidorm Fest 2026

Jesús Vázquez dio el salto a RTVE como presentador de la pasada edición del Benidorm Fest poniendo fin así a 30 años de trayectoria en Mediaset. Lo hizo demostrando que tenía ganas de probar nuevos retos y con ganas de poder hacer cosas nuevas.

Pues bien, esas cosas nuevas ya han llegado. RTVE ha decidido seguir confiando en uno de los rostros más solventes del entretenimiento en nuestro país para ponerse al frente de su gran apuesta musical para este 2026. Y es que Jesús Vázquez será la cara de 'La casa de la música'.

Tras el gran éxito del especial que emitió la pasada Nochevieja, TVE ya prepara un nuevo especial bajo esa marca con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias. De hecho, la cadena pública ha comenzado las grabaciones de esta nueva gala de 'La casa de la música' en el Estudio 5 de Prado del Rey.

Este nuevo especial que conducirá Jesús Vázquez contará con actuaciones de todos los estilos musicales para dar la oportunidad a nuevos valores y reconocerá además trayectorias consagradas y escuchadas por todos en su compromiso de ser un fiel reflejo de la industria musical y de abarcar a todas las generaciones.

Y que mejor manera de demostrar su apuesta por la música que seguir apostando por especiales de este tipo como el que se vio también en Nochevieja y que contar con alguien como Jesús Vázquez, que lleva ligado a ese mundo prácticamente desde sus inicios en 'La quinta marcha' hasta haber conducido algunos de los talent musicales más potentes de nuestro país como 'Operación Triunfo', 'La Voz', 'Factor X', 'Idol Kids' o 'Popstars', entre muchos otros.

Hay que recordar que 'La casa de la música' es mucho más que un programa, se trata de una iniciativa transversal que irá acompañada de programas, series y documentales que expongan todo el valor que históricamente RTVE ha imprimido en la música, destacando el compromiso de la Corporación con el talento, la diversidad y la innovación.

El especial de Nochevieja con la reaparición de La Oreja de Van Gogh, la primera piedra del proyecto

El nuevo especial de 'La casa de la música' todavía no tiene fecha de estreno, aunque no sería de extrañar que TVE aprovechara que España no participa en Eurovisión para emitirlo esa misma noche (16 de mayo). Se tratará del segundo especial después de arrancar la iniciativa la pasada Nochevieja dando el pistoletazo de salida al 70 aniversario de RTVE.

Con un espectacular cartel protagonizado por siete mujeres y una ambiciosa producción audiovisual y musical, recorrió algunos de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de nuestro país convertidos en escenarios únicos para la música en directo, con actuaciones irrepetibles: La Oreja de Van Gogh en el Palacio Miramar de San Sebastián; Nicki Nicole en el Castillo de Pedraza; Lola Índigo en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada; Amaia en el Monasterio de Iratxe (Navarra); Ana Torroja en el Museo Reina Sofía; Rosario Flores acompañada de Ketama, del Pirulí al cielo; y Shakira poniendo el broche de oro desde Miami.

La 1 se alzó con el liderazgo absoluto (20,5%) de la Nochevieja, con una ventaja de 5.8 puntos sobre la segunda opción y su mejor fin de año desde 2011. ‘La casa de la música’ fue uno de los momentos más aplaudidos y anotó un 39% de cuota y una media de 4.564.000 espectadores. Casi 7,5 millones de personas lo vieron en algún momento y se convirtió en el programa musical más exitoso de los últimos veinte años. Lideró su franja 22.8 puntos por encima de la segunda opción. Además,alcanzó 10,79 millones de visualizaciones y cerca de 391.000 interacciones en redes sociales.