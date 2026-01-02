La Oreja de Van Gogh, en el centro de debate por este detalle que hasta Ikea comenta de su actuación en TVE

Como era de esperar, el estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en su regreso al grupo tras 18 años fue de lo más comentado de la Nochevieja de TVE. Pero si hubo algo que destacó de su participación en 'La casa de la música' fue el look que utilizó la vocalista.

Y es que más allá de la letra de la canción de 'Todos estamos bailando' que generó mucho debate en redes sociales, si hubo algo que se llevó todas las miradas fue el vestuario con el que Amaia Montero actuó en el Palacio de Miramar de San Sebastián en el especial de RTVE.

Amaia Montero sorprendió a todos con un abrigo XXL de color blanco que disparó los memes en redes sociales. Muchos no dudaron en compararlo con una palomita como fue el caso de Paloma del Río y otros pensaban que la cantante se había puesto un edredón.

Pues precisamente, Ikea, no ha tenido reparo en pronunciarse a través de su cuenta de "X" después de que todo un influencer como Alexsinos defendiera que "el relleno de nórdico @IKEASpain no lo vimos venir". "Como esto se siga poniendo de moda nos vamos a quedar sin stock de nórdicos", exponen desde la tienda de muebles.

Como esto se siga poniendo de moda nos vamos a quedar sin stock de nórdicos 😅 https://t.co/g0TIjzMaCT — IKEA España (@IKEASpain) January 2, 2026

La respuesta de Amaia Montero a las críticas a su look de Nochevieja

Tras el revuelo que ha generado su look, Amaia Montero ha querido responder a todos los críticos con un post en Instagram que se está viralizando. Una reacción que está siendo muy aplaudida por su gran sentido del humor. "UN EDREDÓN, A MI MANERA", expone la cantante de La Oreja de Van Gogh al subir una foto en la cama con un edredón como si fuera el abrigo que llevaba en su actuación en 'La casa de la música'.