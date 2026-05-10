Nuria Roca se sale de la línea ante al linchamiento a Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh y lanza un análisis sentenciador

Este sábado 9 de mayo ha sido el día más esperado por los nostálgicos de La Oreja de Van Gogh: el regreso de Amaia Montero a la banda tras casi 20 años de carrera en solitario. Sobre ello han hablado este domingo en 'La Roca', donde Nuria Roca no ha dudado en salir en defensa de la cantante tras las duras críticas recibidas.

En concreto fue la interpretación de 'Nothing Compares 2 U' lo que generó infinidad de comentarios negativos en redes sociales por desafinar mientras la cantaba. Ante esto, Nuria Roca ha ejercido de defensora de la artista en el programa vespertino de La Sexta. "A mí me da un poco de pena por ella. Ojalá no vea las redes sociales", confesaba la presentadora después de que Pilar Vidal recordara que había sido Trendig Topic en X.

Uno de los colaboradores de 'La Roca' recordaba que Amaia Montero "ha pasado un mal momento y ojalá siga en este camino que es hacia la superación. Está trabajando en ello como ella misma ha dicho". Pese a esto, sí que añadía que la cantante "no ha dado todo lo que se esperaba de ella". Acto seguido, han mostrado el momento el que cantaba 'Nothing Compares 2 U' que tantas críticas ha recibido por su falta de afinación.

Nuria Roca tras las críticas a Amaia Montero: "La gente tiene muy mala leche"

Sin embargo, Nuria Roca insistía: "Voy a hacer de abogada defensora. Después de 19 años tienes tus nervios. Ella ha relatado esas bajadas al infierno que tuvo. Te enfrentas a algo que a lo mejor es un monstruo que no sabes manejar en ese momento". Por su parte, Pidal Vidal ha opinado lo siguiente: "Yo anoche, después de ver todos esos vídeos pensé no sé si es que el sonido no estaba bien, si al ser un estado tan grande… porque muchas veces el emplazamiento tiene mucho que ver. Yo siempre digo que en el Madrid Arena no se escucha igual que en el Bernabéu".

"Por eso dije no la voy a juzgar por el primer concierto. Vamos a esperar porque han sido 19 años como ella misma dice de bajada a los infiernos. Yo creo que el día que actuó con Karol G estuvo muy bien. Yo ahí sí que reconocí a una Amaia con esa voz, con esa sensualidad. Yo ayer no sé si fue fruto de los nervios…", ha añadido la periodista. "La gente tiene muy mala leche y en las redes sociales acaban subiendo el trocito donde desafina, donde desentona", ha sentenciado Nuria Roca.