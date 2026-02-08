Pilar Vidal destapa en 'La Roca' todos los detalles del romance sorpresa de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

Este domingo, 8 de febrero, Pilar Vidal ha ofrecido en 'La Roca' todos los detalles de un sorprendente nuevo romance, el de Tamara Gorro y Cayetano Rivera. Según 'Libertad Digital', la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' y el torero estarían iniciando una relación. De hecho, según el citado portal la pareja ha viajado a Dubái acompañada de otros amigos íntimos y "ya no se esconden".

Cabe recordar que Pilar Vidal y Tamara Gorro han trabajado juntas en el programa de Sonsoles Ónega y, según la periodista, con el tiempo han ido forjando una gran amistad, por lo que ella era conocedora de la noticia que ha sacudido los cimientos de la prensa del corazón. "Yo considero a Tamara amiga porque llevamos dos años colaborando y hemos ido acercándonos cada vez más y yo sabía que ella ya estaba desde hace unos meses con alguien. La veía muy feliz, pero no le ponía cara", señala la colaboradora de 'La Roca', haciendo referencia al torero.

La periodista no le da importancia al hecho de que su amiga no le haya contado quién era su 'ilusión': "A veces yo también le contaba de alguien que me gustaba pero no le daba el nombre". Pilar Vidal confiesa que le ha sorprendido la rapidez con que la noticia ha salido a la luz: "Me ha chocado que se haga pública ya. Creo que ella quería esperar un poco más, igual que él".

Según Pilar Vidal, Tamara y Cayetano llevarían dos o tres meses juntos

"¿De cuánto tiempo estamos hablando?", ha preguntado Nuria Roca, a lo que su compañera ha contestado: "Yo creo que dos o tres meses. Se conocerían hace tres meses". Según ha recordado, "yo estuve con ella este miércoles en Antena 3 y ella se estuvo despidiendo de todos porque se iba a Dubái. Nos dijo que se iba de viaje con unos amigos".

Pilar Vidal ha continuado explicando que ese viaje a Dubái era "para ir a un concierto de un grupo sevillano". "Alguien les ve en el aeropuerto de Barajas y ve que se saludan normal, sin beso ni nada", según la fuente a la que citan en 'Libertad Digital', "lo que me dicen a mí es que alguien del viaje se va de la lengua" y ha revelado al citado medio la relación entre Tamara y Cayetano.

Además, Pilar Vidal ha revelado en exclusiva en el programa de La Sexta que su amiga le dijo que después de este viaje a Dubái se iba a ir unos días con un affaire de viaje: "El destino no lo voy a dar, pero es muy de portada de revista y yo ya los quiero ver. Muy listos van a tener que ser para esconderse". "A mí me da rabia que se lo estropeen, porque ella es muy guay y se merece encontrar el amor", sentencia la colaboradora.

'¡Vaya fama!' ofrece más detalles de la sorprendente relación

Según 'Libertad Digital', Tamara Gorro y Cayetano Rivera fueron vistos el pasado viernes 6 de febrero a punto de coger juntos un avión hacia los Emiratos Árabes Unidos. Desde el programa de Telecinco '¡Vaya fama!' han intentado contactar con los protagonistas, pero ambos tienen sus teléfonos apagados. "Lo han ocultado a su entorno más cercano, pero ahora que se hace pública la noticia, se va a relajar un poco", señala periodista Almudena del Pozo.

Por su parte, Kike Calleja asegura haberse puesto en contacto con la influencer y, aunque es cierto que tiene el teléfono apagado, sí que da señal si se le llama a través de la aplicación de WhatsApp, pero tampoco se lo ha cogido. "Me sorprende que siempre que sale una noticia así siempre coge el teléfono y lo niega, pero no responde a la llamada", explica el colaborador de Telecinco, quien, según el entorno de Tamara, "hablan de ilusión, que la ven contenta".

A lo largo de la entrega de '¡Vaya fama!' de este domingo 8 de febrero, Kike Calleja ha podido hablar con una persona muy cercana a la exmujer de Ezequiel Garay. Según esta persona "le dijo antes de Navidad que estaba muy contenta, que estaba muy ilusionada y que se iba de viaje con él a Dubái. No dijo el nombre de Cayetano, pero blanco y en botella". Mientras que Almudena del Pozo explica que le consta que Tamara Gorro "está molesta porque quería llevarlo de manera discreta" y que "no está pasando un buen día" ya que muchos medios se están haciendo eco de la noticia.