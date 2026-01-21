Nuria Roca emite un serio comunicado tras insinuar Jordi Évole el veto de 'La Roca': "Es gravísimo, intolerable"

Nuria Roca ha decidido tomar cartas en el asunto ante los rumores que han salpicado a 'La Roca' durante los últimos días, concretamente después de que Jordi Évole denunciase su 'veto' a raíz de su enfrentamiento con Juan del Val. Ante esto, la presentadora no ha dudado en emitir un comunicado a través de sus redes sociales zanjando la polémica con un claro mensaje para el periodista de La Sexta.

"Me ha llamado la atención porque seguro que el programa lo dirige Nuria muy bien, pero no sé hasta que punto ha influenciado el cabreo que pueda tener Juan del Val conmigo para que no vaya a 'La Roca", denunció Jordi Évole el pasado domingo durante su entrevista con Julia Otero para 'Julia en la Onda', donde profundizó en los motivos de su desencuentro con el guionista y los ataques que había recibido.

Nuria Roca desmiente el veto de Jordi Évole en 'La Roca' y recupera su explicación junto a Juan del Val

Y durante su reciente visita a 'Pasapalabra', el periodista no ha dudado en continuar su rencilla. "Un compañero de esta casa, de Atresmedia, que colabora en varios programas, el otro día comentó que había presentadores que iban con chándales impostados. Me encantó la metáfora. Él es escritor también y escribe para Planeta", señaló el comunicador refiriéndose al marido de Nuria Roca e incluso saludándolo desde el programa.

Ante esta última escena, la conductora del magacín de La Sexta no ha tenido más remedio que pronunciarse en redes, recuperando también la respuesta que ya dio el pasado fin de semana a la denuncia de Jordi Évole sobre su veto. "En La Roca no se veta a nadie. Después de ver todos estos titulares en los que me veo envuelta y comprobar que ni un solo medio es capaz de indagar porque no le interesa o porque igual se le estropea el titular", ha comenzado señalando en Instagram.

"Publico este fragmento de 'La Roca' del sábado donde queda todo muy claro por si hay alguna duda al respecto… es una pena, pero siento estropearos el relato…", ha explicado Nuria Roca adjuntando un clip del programa en el que tanto ella como Juan del Val aseguran que "todo está aclarado" con el periodista y que no existe ningún tipo de veto. Pero su mensaje sobre toda la polémica no ha quedado ahí.

"Vetar a alguien es algo muy serio, señalar de prácticas oscuras a alguien es gravísimo, intolerable. Cada uno es libre de invitar a su programa a quien considere interesante u oportuno, yo no he ido al programa de Julia ni al de Évole y jamás se me ocurriría criticar esa decisión y mucho menos decir que estoy vetada", ha aclarado la presentadora.

Así, no ha dudado en lanzar un dardo de vuelta a 'Julia en la Onda' y al propio Jordi Évole por nunca invitar a su marido a 'Lo de Évole'. "Juan tampoco ha sido entrevistado en ninguno de los dos espacios y jamás lo ha criticado y mucho menos lo ha exigido… y todos somos del mismo grupo", ha señalado la comunicadora. "Ojalá Jordi se venga el sábado a 'La Roca' y lo hablemos todo", terminaba proponiendo, extendiendo una invitación formal al periodista para este fin de semana.