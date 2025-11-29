Juan del Val y otro colaborador dejan su puesto en 'La Roca' y Nuria Roca se ve obligada a dar explicaciones

Desde que esta tamporada 'La Roca' ha doblado sus emisiones al sábado, parte de su equipo se dobla y acude o los sábados o los domingos. Es el caso de Juan del Val, que pasó de trabajar los domingos a hacerlo los sábados.

Sin embargo, este sábado el escritor ha faltado a su cita semanal con la audiencia. Todo a pesar de que cuando ganó el Premio Ondas, Juan del Val le prometió a Pablo Motos que iba a seguir manteniendo su puesto en 'El Hormiguero' y también en 'La Roca'.

La casualidad ha hecho que la ausencia de Juan del Val haya coincidido también con la de Nacho García. Por ello, Nuria Roca se ha visto obligada a dar explicaciones sobre lo que había pasado con sus dos colaboradores. "Desde casa os estaréis preguntado qué le ha pasado a esta mesa, que de repente hay tanto cambio", empezaba diciendo.

Tras ello, Nuria Roca explicaba que Laura Rivas estaba ocupando el hueco de Nacho García porque el humorista se encontraba con gripe y por ello aprovechaba para animar a la población para que se vacune y tenga cuidado por el incremento de los casos de la epidemia.

Después, Nuria Roca le daba la bienvenida a Álex Loya, que se estrenaba por primera vez como colaborador en la mesa cogiendo el relevo de Juan del Val. Ante la ausencia del escritor, Berni Barrachina ironizaba con que "se ha ido de casa unos días".

Finalmente, era su mujer la que aclaraba el verdadero motivo por el que Del Val ha causado baja en 'La Roca' este sábado. "Juan está volando a México. Está de gira con el Premio Planeta y con su novela, 'Vera, una historia de amor' ", revelaba Nuria Roca. Y antes de seguir con el programa avanzaba que este domingo intentarían conectar en directo con él.