Lejos de rehuir de su polémica con Juan del Val, Jordi Évole ha aprovechado su visita a 'Pasapalabra' de este martes para continuar avivando su enfrentamiento con el colaborador de 'El Hormiguero'. Tras confesar durante su entrevista con Julia Otero que no entendía los ataques que había recibido del guionista por su vestimenta, el periodista ha dedicado su look en el concurso de Antena 3 al marido de Nuria Roca.

El rostro de La Sexta rompió su silencio entorno a su enfrentamiento con el colaborador de Atresmedia durante su visita a 'Julia en la Onda', asegurando que su ausencia en 'La Roca' podía responder al enfado del guionista tras equiparar su Premio Planeta con el Nobel de la Paz de Corina Machado o el triunfo electoral de Donald Trump.

Jordi Évole se dirige a Juan del Val desde 'Pasapalabra' y reaviva su guerra: "Va por ti, Juan"

"Me extraña que después de todos estos años yendo a 'La Roca' justo este año en el que Juan del Val se ha enfadado conmigo no voy al programa", advirtió ante Julia Otero, que le recordó como del Val le criticó poco después por ser "uno de esos presentadores con un chándal impostado que presumen con lo de ser de barrio", algo que ha tenido en mente este martes durante su paso por 'Pasapalabra'.

Jordi Évole en 'Pasapalabra'

Y es que, Roberto Leal no ha tardado en preguntar al periodista por el chándal verde con el que ha acudido al concurso. "Uno es por nuestro amigo común, Manu Sánchez, que va a ser uno de los protagonistas de la nueva temporada de 'Lo de Évole", ha comenzado explicado el rostro de La Sexta antes de referirse al enfado del colaborador de 'El Hormiguero'.

"Un compañero de esta casa, de Atresmedia, que colabora en varios programas, el otro día comentó que había presentadores que iban con chándales impostados. Me encantó la metáfora. Él es escritor también y escribe para Planeta", señalaba entonces Jordi Évole ante la sorpresa de Roberto Leal. "Va por ti Juan", señalaba lanzando un beso a cámara mientras el presentador rompía a reír. "Le va a llegar el menaje", le ha advertido.

.@jordievole, estás en busca y captura... porque te queremos todos los días en #Pasapalabra. 🤣



No te lo pierdas a las 20:00 en @antena3com. 📺 pic.twitter.com/zjcyjdgdy3 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 20, 2026

Y es que, durante su visita a 'Julia en la Onda' el comunicador analizó largo y tendido su supuesto veto en el programa de Nuria Roca tras su desencuentro con el ganador del Premio Planeta. "Me ha llamado la atención porque seguro que el programa lo dirige Nuria muy bien, pero no sé hasta que punto ha influenciado el cabreo que pueda tener Juan del Val conmigo para que no vaya a 'La Roca", señaló el periodista.

"Yo abogo porque cada programa lleve a quién quiera, pero me extraña que después de todos estos años yendo a 'La Roca' justo este año en el que Juan del Val se ha enfadado conmigo no voy al programa", aseguró ante Julia Otero, explicando que quiso arreglarlo en persona con el guionista. "Él me dijo que teníamos que quedar y vernos si venía por Madrid. Y quedamos así y al cabo de dos meses aparece esto", lamentó el rostro de La Sexta.