"Es una línea roja": Pilar Vidal impugna lo que se dice de Verónica Echegui tras su muerte en 'Espejo Público'

Un día después de comunicar su inesperada muerte como noticia de última hora, 'Espejo Público' se sumaba a la despedida final de la actriz Verónica Echegui conectando con la ceremonia civil que se ha celebrado este martes en el Tanatorio de La Paz. Sin embargo, justo antes de conocer los detalles del homenaje, Pilar Vidal tomaba la palabra para condenar una delicada información que ha trascendido sobre la fallecida.

Tras varios días ingresada en el Hospital 12 de octubre de Madrid, la protagonista de 'Yo soy la Juani' entre otros muchos títulos de su prolífica carrera, falleció este domingo a los 42 años de edad. Gema López detenía el matinal este lunes durante una entrevista con David Rodríguez para informar sobre la tragedia como noticia de última hora, sin ahondar en los motivos de su inesperada muerte.

Pilar Vidal se revuelve contra la filtración de la enfermedad de Verónica Echegui tras su muerte

Sin embargo, según han pasado las horas, las causas han trascendido a la prensa, y Pilar Vidal no ha dudado en condenar a todos los que han aireado su situación de salud. "Me sorprendió que ayer se filtrase el motivo de su muerte, porque a mí me enseñaron que las enfermedades las debe decir el enfermo, es una línea roja que los periodistas no debemos pasar, esa y la de la sexualidad", ha subrayado la periodista.

Pilar Vidal en 'Espejo Público'

"Ella era conocedora de la enfermedad que tenía, ella y muy poca gente de su entorno. Porque a mí lo que me comentan, amigos muy íntimos, es que ella nunca quiso en ningún momento dar pena", insistía la colaboradora de 'Más Espejo' con gesto serio, respetando los deseos de la actriz de no hablar públicamente sobre su condición.

Aún así, Pilar Vidal ha querido dejar claro que entendía los motivos que llevaron a la actriz a llevar su situación en estricto silencio. "Ella sabía que en el momento en el que hiciese público esa enfermedad, que desgraciadamente está en casi todas las familias, se iba a generar una corriente que a lo mejor ella emocionalmente no estaba preparada", aseguraba la periodista del corazón.

Más tarde, tras conectar con una reportera del matinal de Antena 3 que se encontraba en las inmediaciones de La Paz, Lorena Vázquez daba la razón a su compañera asegurando que el círculo más cercano de Verónic Echegui ha asegurado que "no es que lo mantuviera en secreto, lo que quería era vivirlo en la intimidad".