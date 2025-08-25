Afra Blanco no tolera lo que suelta Lorena García de los incendios y le da un repaso en 'Espejo Público'

Por tercera semana, los incendios que están arrasando buena parte de los bosques y montañas de España siguen centrando el debate político de los programas de televisión. Así, este lunes, 'Espejo Público' se hacía eco de la última hora y debatía sobre la gestión y la prevención de los fuegos provocando un tenso momento entre Afra Blanco y la propia presentadora, Lorena García.

De este modo, Afra Blanco volvía a mostrarse muy crítica con la gestión del PP en las comunidades autónomas más afectadas por los fuegos como son Galicia con Alfonso Rueda y Castilla y León con Alfonso Fernández Mañueco. "Es importante que el debate se acometa y analizar qué podía haber hecho el Gobierno pero también hay algo que no se ha hecho, que es los elementos de prevención", empezaba diciendo Afra.

"Hemos sabido que la Xunta ha dejado de intervenir 3 millones de euros en prevención. Una licitación que está desde noviembre del año pasado. Aquí podemos hablar de como se podía mejorar la situación pero hay que entender la situación", trataba de decir cuando todos sus compañeros la cortaban incluso hasta Lorena García. "Esto es un problema de buenos y malos", se escuchaba decir a un colaborador. "No, no es un problema de buenos y malos, pero los hay más malos. No podemos decir que aquí todos tienen las mismas competencias", incidía Afra Blanco.

Pero Lorena García trataba de replicarla diciéndole que "esto pasa en Galicia, en Castilla y León, pasa en Extremadura y en Castilla La Mancha. Son órdenes que vienen de Europa y que las comunidades autónomas aplican en general". "Un momento, un momento, porque aquí el problema no es solo si se aplica la normativa, aquí hay un problema serio de gestión por supuesto. Que las comunidades autónomas sean gobernadas, en Asturias por Barbón, o sea mayormente, y esta es la más flagrante de todas, en el caso de Castilla y León, aquellas competencias que son de prevención y de extinción, que las tienen las comunidades autónomas no han sido acometidas", defendía la colaboradora.

Tras ello, Lorena García insistía en replicar a su compañera tratando de devolverle su argumento. "Burgos y Soria son Castilla y León, la política forestal de Castilla y León es la misma en Zamora, León que en Burgos y Soria. ¿Qué cambia las cosas? ¿Por qué no arden Soria y Burgos? Pues porque tienen limpios los montes y la gestión será igual de nefasta", añadía la presentadora de 'Espejo Público'.

"Pero Lorena podemos hablar si quieres de esos cambios que se tienen que producir pero no podemos obviar el hecho de que tenemos aquellas personas responsables en materia de prevención, que en algunas comunidades no han sido en ningún caso establecidas como estables durante todo el año y esas funciones que tienen que desarrollar ellos no la desarrollan porque no están", sentenciaba Afra Blanco.