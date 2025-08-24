Afra Blanco se corona al decir lo que muchos creen de la gestión del PP ante los incendios

Afra Blanco ha salido en defensa de los profesionales que luchan contra los incendios frente a los ataques que están recibiendo del PP

En el último programa de 'Más Vale Tarde' se continuó debatiendo sobre el cruce de acusaciones entre Partido Popular y Gobierno a cuenta de los incendios forestales que azotan España. Y la sindicalista no dudaba en alzar la voz en defensa de los profesionales que luchan día y noche contra el fuego.

Todo empezó cuando Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Análisis Electoral del PP llamó "pirómana" a Virginia Barcones, la directora de Protección Civil. Además, pidió al Gobierno que se entere de "una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación", sino con "colaboración y lealtad institucional".

En el programa vespertino de La Sexta, Mayte Alcaraz y Afra Blanco protagonizaron una tensa discusión. La primera tiene claro que en la gestión de los incendios "inocente, no hay nadie". Mientras que la sindicalista se muestra muy crítica con el PP, ya que pasaron de afirmar que había recursos, para después reclamarlos al Gobierno y denunciar que no los han recibido, "como si movilizar bulldozers se hiciera así".

Afra Blanco ataca al PP por la gestión de las crisis: "Nunca asumen responsabilidades"

"Esos militares son nuestros, de todos. Que eso es un insulto a esos profesionales, a esos profesionales y a los bomberos. Cuesta movilizar los recursos", ha recordado la colaboradora de La Sexta, antes de atacar duramente a los políticos del PP. "Quién ha insultado y mentido son esos líderes políticos del Partido Popular", critica Afra Blanco. Además, recuerda que "el PP, cada vez que gestiona una crisis, ataca, ya no solamente a otros partidos políticos, a colectivos de profesionales. Eso es lo que me indigna".

"Lo que le molesta al señor Bendodo es que haya salido la directora a defender a esos profesionales y a defender la verdad", ha insistido Afra Blanco. Y recordó crisis tan graves como la DANA de Valencia, el caso del virus del ébola o el 11M de Madrid. "Esta no es la primera vez que lo hacen", asegura indignada.

La sindicalista asegura que "una cosa es el careo político y otra cosa es que el PP cada vez que gestiona una crisis ataca a los colectivos para sacarse responsabilidades de encima". "Nunca el PP cuando gestiona una crisis asume sus responsabilidades, y además de atacar a otras fuerzas políticas, además sobrepasa la línea y va a por los colectivos de profesionales. Siempre. Y esta vez también", sentencia.