La meteoróloga Joanna Ivars se planta en La Sexta por lo que está sucediendo: "Fue una mierda y ahora es otra mierda"

Este verano está siendo devastador por culpa de los incendios, que han dejado infinidad de zonas de la geografía española calcinadas. Joanna Ivars, jefa de meteorología de laSexta, tiene claro los motivos por los que cuales hemos llegado a esta situación, nunca antes vista en nuestro país.

Este sábado, 23 de agosto, la meteoróloga ha visitado 'laSexta Xplica', donde ha comparado lo ocurrido con los incendios con la DANA del pasado mes de octubre, que acabó con la vida de 228 personas. "La DANA de octubre fue por el cambio climático. Ahí, la actuación política fue una mierda y ahora la actuación política es otra mierda con los incendios. Si trabajamos juntos quizá todo nos vaya mejor", ha empezado diciendo Joanna Ivars.

Además, ha explicado qué es lo que está pasando este verano: "En España, las olas de calor son más tempranos, más largas y más reiteradas. Esta primavera ha sido muy lluviosa, y se ha acumulado mucha masa forestal. Llevamos acumulando masa forestal un montón de años. El ecosistema, el bosque, no se está trabajando como se debería. Además, hay despoblación rural extraordinaria".

Joanna Ivars apunta a los motivos de los incendios en 'La Sexta Xplica'

Por si esto fuera poco, "tenemos una sequía térmica, que viene de olas de calor extraordinarias y adversas. En junio, tuvimos tres días con un calor totalmente extraordinario y la masa forestal se secó. Ahora, venimos de otra de julio y de una última que es la tercera más importante de nuestra historia", prosigue explicando Joanna Ivars.

"Aparte de la sequía térmica, tuvimos esos vientos devastadores que también ayudaron a que hubiese una propagación extraordinaria", añade. La meteoróloga hace especial hincapié en "las tormentas seca": "Esos rayos pueden dejar energía latente que luego puede prender. En el caso de Extremadura prendió enseguida, incluso llovió y luego volvió a prender".

Antes de finalizar, también ha apuntado al uso del cambio climático "como bandera". "No se trata de coger el cambio climático como si fuera una bandera para arreglar el problema. Todo tenemos que entender que vivimos en el cambio climático", ha sentenciado.