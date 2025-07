"Me podía morir": La meteoróloga Joanna Ivars reaparece así en La Sexta cinco meses después de su grave accidente

Joanna Ivars, meteoróloga de laSexta, se ha reincorporado este martes 8 de julio a 'Más Vale Tarde' tras cinco meses de ausencia. Según ha explicado ella misma, el motivo de esta baja ha sido un grave accidente que sufrió mientras esquiaba en Formigal (Huesca), y que le provocó una hemorragia en el hígado y la rotura del conducto biliar y el páncreas.

Tras darla la bienvenida nuevamente al programa, Cristina Pardo explicó a la audiencia que "todo empezó en febrero cuando te fuiste a esquiar". La meteoróloga tuvo un grave accidente que le llevó a estar en "una situación muy complicada". "No estaba haciendo el loco, pero, estaba fuera de pista", reconoce Joanna Ivars, quien estaba con uno de sus profesores y decidieron esquiar en una de esas zonas.

"Estaba balizada. Es una zona donde, normalmente, la gente hace ese fuera de pista", explica. Sin embargo, según confiesa no estaba en un buen momento físico: "Estaba cansada". Por lo que hace hincapié en la necesidad de "escucharse más de lo que nos escuchamos. Ese día estaba cansada y, realmente, no estaba segura de lo que iba a hacer". Al realizar un giro no tuvo fuerzas y se encontró un riachuelo.

Joanna Ivars tuvo miedo de morir

Así lo recuerda ella: "Me quedé sin pista y salí volando hacia la pared del río. Fue un despiste y lo he pagado bastante caro". Para evitar romperse algún hueso, Joanna Ivars decidió abrir brazos y piernas en cruz, lo que le provocó que todo el impacto fuera absorbido por el abdomen. En ese momento, sintió un dolor muy fuerte que, poco después se tradujo en una hemorragia interna en el hígado. Se rompió el conducto biliar y el páncreas.

"Llegué primero al hospital de Huesca. Allí me atendieron increíble y decidieron trasladarme hasta el hospital Miguel Servet de Zaragoza", prosigue contando la meteoróloga. Y es que, ese centro cuenta con un equipo especialista en hepatobiliopancreática. "Tuve la gran fortuna de llegar a un sitio donde me salvaron la vida", recuerda, muy emocionada. Y añade: "Cada persona con la que he tratado en ese hospital nos ha tratado mejor".

"¿Pensaste que te morías?", le preguntó Cristina Pardo. A lo que su compañera reconoció que "en el momento que tuve el accidente y me dio la hemorragia, ya sabía que estaba muy grave y que me podía morir". Joanna Ivars estuvo 17 días en la UCI y un mes y medio en planta. Por eso, no duda en agradecer a todos los profesionales sanitarios, médico, enfermeros, auxiliares y celadores que la atendieron durante ese tiempo: "Solo me han dado amor y cariño", sentencia.